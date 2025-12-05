Un incendio provocó la evacuación urgente de un avión durante el embarque de pasajeros en San Pablo

“La gente entró en pánico”, contó uno de los damnificados. Qué dijo la empresa encargada de operar el vuelo.

La empresa operadora informó sobre un pequeño incendio en un vehículo de manipulación de equipajes.

Un incendio en plena pista generó momentos de tensión en el aeropuerto internacional de San Pablo , en Guarulhos, Brasil . El siniestro se originó en un vehículo de manipulación de equipajes que prestaba servicios a un avión , durante el embarque de pasajeros, en los instantes previos al despegue.

La empresa responsable del vuelo LA3418, que tenía como destino Porto Alegre, informó oficialmente que se trató de “ un pequeño incendio en el equipo de tierra de una empresa externa encargada del embarque de la carga”.

Además, precisó que “el humo generado por el equipo activó los protocolos de seguridad ” y que “los pasajeros fueron evacuados de la aeronave a través de la pasarela de embarque y la rampa de escape, con la asistencia de personal capacitado para este tipo de situaciones”.

En el mismo sentido, Latam Airlines Brasil indicó que no hubo heridos por esta situación, que “se controló rápidamente”.

Videos que se viralizaron en las redes dan cuenta de la extensa columna de humo alrededor del avión y a empleados del aeropuerto ejecutando tareas destinadas a extinguir el fuego.

El comunicado de LATAM

LATAM Airlines Brasil informó que el 4 de diciembre de 2025 a las 23:00 hs., durante el embarque de los pasajeros del vuelo LA3418 (São Paulo/Guarulhos–Porto Alegre), se produjo un principio de incendio en un equipo de tierra operado por una empresa tercerizada, responsable de la carga de la aeronave.

"El principio de incendio ocurrió fuera del avión, en la cinta transportadora de carga y producto del humo se activaron los protocolos de seguridad. Los pasajeros salieron de la aeronave por el puente de embarque y por la rampa de evacuación, con la asistencia de funcionarios entrenados para este tipo de situaciones", detallaron.

Y aclararon que no se registraron personas heridas y la situación fue rápidamente controlada. LATAM Airlines Brasil entregó toda la asistencia necesaria a los pasajeros.

El desesperado testimonio de un pasajero del avión

Lucas Lima, un pasajero que estaba adentro del Airbus A320, admitió que el susto se apoderó rápidamente de todos, pero no por el incendio sino porque no sabían qué sucedía en la Terminal 2.

"Desde adentro no había humo ni olor, y no entendíamos por qué tuvimos que evacuar. La gente entró en pánico", manifestó en declaraciones a TV Globo.

En el video que Lima grabó sobre la aeronave se oyen gritos durante los momentos de tensión en que los auxiliares de vuelo hablaban por los altavoces, entregando las indicaciones para realizar la evacuación.

“Seguían acomodando gente incluso después de cerrar el embarque. Cuando ya casi todos estábamos sentados, se anunció la evacuación inmediata del avión. Entonces todos se pusieron de pie, algunos sin entender bien e intentando agarrar su equipaje. Se escuchó otro anuncio y los auxiliares de vuelo gritaron que dejaran sus pertenencias y salieran por la parte delantera inmediatamente”, relató Lima.

La búsqueda de su esposa embarazada

El pasajero contó, además, que en el avión se encontraba su mujer embarazada, pero que estaban ubicados en asientos separados. Por lo tanto, al momento de dejar el avión, no supo si ella había desembarcado. Lo comprobó, únicamente, tras descender de la aeronave.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/1996804737077751936&partner=&hide_thread=false | Un Airbus A320 con pasajeros a bordo se incendió en Brasil.



LATAM Airlines informó que el fuego se originó tras el aterrizaje, a causa de una carretilla elevadora de equipaje, y que posteriormente se propagó al avión. La cabina se llenó de humo, pero los pasajeros fueron… pic.twitter.com/3WEhE7hVOk — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 5, 2025

Lima contó que tanto él como su esposa y el resto de los pasajeros fueron reubicados en otro vuelo. Además, les dieron un vale por 150 reales para que pudieran cenar en el aeropuerto.