Pasó de transmitir la final de la Copa Libertadores en un cerro a cumplir el sueño de la Champions League

El joven de 15 años que relató desde lo alto el encuentro entre Flamengo y Palmeiras en Lima, fue invitado a trabajar en un Real Madrid-Manchester City.

El joven relator subió a un cerro cercano al estadio donde se jugaba la final de la Copa Libertadores y narró las alternativas del encuentro.

Cuando inició el viaje de 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima , en Perú , para relatar la final de la Copa Libertadores que Flamengo le ganó a Palmeiras , Cliver Huamán seguramente jamás pensó en que el destino le iba a poner varios obstáculos en su camino.

Es que, al llegar a la capital peruana, el adolescente de 15 años se encontró con que la Conmebol no le había otorgado la acreditación para transmitir el encuentro decisivo del certamen continental que se disputó el pasado sábado en el estadio Monumental.

Lejos de desmoronarse, el creador de Pol Deportes recurrió a su ingenio y se las arregló para, aun pese a aquel contratiempo, llevarle a sus seguidores las alternativas del encuentro.

¿Qué hizo? Se subió a un cerro cercano al estadio y, apoyado en un teléfono celular instalado en un trípode, pero con una vista por demás privilegiada, a varios metros de altura y con un grupo de niños a sus espaldas, narró las alternativas del encuentro.

“Finalizamos la transmisión y ojalá les haya gustado a todos mis seguidores de Pol Deportes, y a los que son nuevos, los invito a seguirme”, cerró el joven, mientras en el terreno de juego del Monumental se llevaba a cabo la premiación de los jugadores del club carioca, flamantes tetracampeones continentales.

El primer premio para su perseverancia y esfuerzo

La dedicación, perseverancia y esfuerzo de Cliver se viralizaron de inmediato a través de las redes sociales y le valieron un primer y gran reconocimiento: fue invitado a la transmisión oficial del encuentro de ida por las semifinales de la Liga peruana entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

"Hace unos días estuve narrando en el cerro de Ate. Hoy estoy acá. Esto es un sueño", admitió el adolescente, que no podía salir de su asombro cuando se paró delante de las cámaras de L1 Max y mucho menos, seguramente, cuando le permitieron relatar los primeros minutos del partido.

Emocionado, cuando finalizó su soñada intervención, de poco más de un minuto, Cliver expresó: “Gracias por esta oportunidad compañeros".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/L1MAX_/status/1996075065100697893&partner=&hide_thread=false Cliver Huamán debutó como narrador de L1MAX en el Cristal vs Alianza Lima#L1Radio



Conoce cómo ver L1MAX en vivo https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/24bEOGMH7k — L1MAX (@L1MAX_) December 3, 2025

Su colega, Peter Arévalo, le dedicó unas palabras. “Tú eres el reflejo y el símbolo del peruano que mantiene al Perú de pie… aquel peruano que busca día a día ganarse la vida y contribuir con el desarrollo del país a partir de su esfuerzo”, dijo el profesional, de amplia trayectoria, quien lo guió durante su participación.

Previamente, en el entretiempo, el actual director deportivo de Sporting Cristal, Julio César Uribe, le regaló una camiseta del club.

"Te felicitó por esa decisión, es lo que a uno lo hace diferente. Es un ejemplo para los niños de esta edad, lucha por tus sueños, felicitaciones", le dijo el histórico exfutbolista peruano, figura de su selección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TuFPF/status/1996428569199730830&partner=&hide_thread=false :

Cliver Huamán (@Poldeportes_ok) llegó a La Casa de #LaBicolor con la misma pasión con la que narró la Final de la CONMEBOL @Libertadores Lima 2025… pic.twitter.com/bgUVt6cfpk — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) December 4, 2025

Este miércoles, la Federación Peruana de Fútbol publicó que Cliver visitó su sede en Videna y se llevó como regalo una camiseta de la selección.

El sueño de ir a cubrir la Champions League

Más allá de ese logro de codearse con referentes del periodismo deportivo de su país, a Cliver le quedaban más sorpresas por delante. La más importante de ellas se la dieron en plena transmisión del programa Arriba Mi Gente, de Latina Televisión.

“Quiero que escuches esta música”, le dijo Santi Lemes, uno de los conductores del envío, en el estudio. El joven, de inmediato, reconoció que se trataba del himno de la Champions League.

“Cliver, qué te parece si tú, tu hermano y yo nos vamos no solo a ver, sino a retransmitir, gracias a los compañeros de Marca, en España, el partido de la Champions entre el Madrid y el Manchester City, en el Bernabéu, la semana que viene”, lanzó Lemes, cumpliendo una promesa que le había realizado antes.

El creador de Pol Deportes levantó su brazo derecho, sonrió, entre incrédulo y emocionado, y abrazó al conductor. Por último, le contó la noticia a su mamá al aire, en su lengua originaria.

Embed - Arriba Mi Gente en Instagram: "¡TÍO SANTI CUMPLIÓ! Nos vamos a la Champions con POL DEPORTES #ArribaMiGente" View this post on Instagram

“No lo puedo creer. Me siento muy contento. Gracias, amigos de Latina. De verdad que es una emoción tremenda, no pensaba lograr todo esto. Para mí sería un orgullo y tremenda felicidad ir a la Champions”, expresó Cliver.

El medio peruano ya comenzó con los trámites necesarios para que el adolescente cumpla uno de sus grandes sueños, apenas semanas después de ponerle el cuerpo y la voz a su gran pasión, desde las alturas.