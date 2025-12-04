Dos motochorros tienen de punto a los vecinos de Terrazas del Neuquén: "Le pusieron un cuchillo en el cuello"

Les atribuyen robos violentos en la vía pública. Afortunadamente, no se han registrado heridos, pero la situación preocupa a la comisión vecinal.

Dos motochorros tienen de punto a los vecinos de Terrazas del Neuquén y el más reciente robo que cometieron a punta de cuchillo hizo crecer la preocupación. Desde la vecinal piden patrullajes a pie y más cámaras.

Luis Torres, presidente de la vecinal de ese barrio desde 2023, comentó que los últimos hechos de inseguridad han sido protagonizados por dos motochorros a bordo de lo que creen que sería una moto de unas 150 cilindradas . Ambos delincuentes suelen usar cascos : uno de ellos de color rojo y el otro rojo con negro y blanco.

El último de los robos que se registró fue días atrás a un joven que se encontraba con un amigo en una plaza del sector y fue abordado por los delincuentes, quienes "lo abrazaron como si fuera un amigo y le ponen un cuchillo en el cuello simulando que estaban jugando" , contó Torres.

El temor ante la posibilidad de ser gravemente herido con tanta facilidad hizo que la víctima no se resistiera y les entregara su celular, el único objeto de valor que llevaba consigo. Afortunadamente, el joven no fue herido, pero lógicamente, su familia y el resto de la barriada quedaron con mucho temor y sostienen que son frecuentes los hechos cometidos por estos motochorros.

Además, todo ocurrió a plena luz del día y muy cerca de allí había personas que aguardaban la llegada de un colectivo en una garita, y aunque vieron la secuencia, no se percataron de lo que ocurría por la naturalidad con la que actuaron los ladrones.

COMISARIA CUARTA ALTA BARDA.webp

Lamentablemente, no hay domos de seguridad en el sector que pudieran registrar el hecho. Sobre este punto, el vecinalista indicó que hay cámaras públicas en el barrio, "pero son insuficientes" y muchas veces deben valerse del material que aportan los vecinos.

Aunque han reclamado la colocación de más domos, aun el pedido no ha sido respondido.

Por otro lado, Torres también destacó que lo que había ayudado mucho a bajar la inseguridad en el sector eran los patrullajes a pie que realizaba personal del Departamento Móvil de Seguridad de la Policía (Demose). Sin embargo, estos ya no se observan con frecuencia y consideran que reinstaurarlos sería "la mayor salvación".

Admitió que el personal de Comisaría Cuarta, de quien depende Terrazas del Neuquén, "trabaja muy bien y acuden rápidamente", pero lamentablemente, "la jurisdicción es muy extensa" y no dan abasto asistiendo a todos los barrios que la componen. Este reclamo es uno de los más frecuentes entre los barrios de la capital.

Balcón de la Ciudad, otro de los barrios afectados

A fines de octubre, los vecinos del barrio Balcón de la Ciudad también reportaron una creciente inseguridad y alrededor de cuatro robos e intentos de robo a la semana. Son otro de los barrios que depende de la Comisaría Cuarta.

Vanesa, referente barrial, comentó a LM Neuquén que a pesar del grupo de WhatsApp que comparten con la Policía para avisarles de los hechos de inseguridad, los sucesos se han incrementado en el último tiempo.

Puntualmente, los robos que vienen sufriendo son cometidos en viviendas deshabitadas, por lo que afortunadamente nadie ha tenido que padecer la violencia de primera mano. No obstante, la vecina manifestó que se sienten vigilados por los delincuentes y que dejar sus casas es un riesgo. "Parece que estuvieran mirando", opinó.

balcon de la ciudad

Ver a personas sospechosas por el barrio y sobre todo intentando forzar los portones de los domicilios para aprovechar cada oportunidad en la que los vecinos dejan sus casas se ha vuelto muy habitual y la Policía -aseguró- nunca los agarra.

"Tenemos un grupo de WhatsApp y cuando les avisamos, nos ponen 'recibido', pero nunca encuentran a nadie. Les mandamos videos, vamos siguiéndolos entre los vecinos y les mandamos ubicación también, pero nada", contó Vanesa.

Los vecinos también habían reportado haber visto a dos sujetos a bordo de una moto tanteando los portones de viviendas, moviéndose a través de las etapas del barrio hasta que pudieron entrar en un inmueble y robar algunos elementos.

Sobre estos últimos, Vanesa indicó que la Policía "al parecer los identificaron, pero los dejaron ir". Justamente, en el lapso de tiempo que estuvieron merodeando por el barrio y que los vecinos pidieron asistencia y enviaron fotos y videos de los sospechosos, pasaron por una de las viviendas -a la que no pudieron entrar- y más tarde regresaron para orinar en la vereda, casi como una suerte de venganza inexplicable.