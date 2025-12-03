Cayó un reincidente del oeste neuquino: 3 años y medio de cárcel por ocho robos y tenencia de droga

Al delincuente se le encontraron 48 envoltorios de cocaína, que no se pudieron determinar que tuvieran fines de comercialización.

Un delincuente fue condenado tras admitir su responsabilidad por reiterados robos y por tenencia de droga, lo que lo llevará casi 4 años tras las rejas. Todos los hechos atribuidos datan de este año.

El acuerdo fue presentado este miércoles por la fiscal del caso de Robos y Hurtos, Mariana Córdoba y el asistente letrado de Narcocriminalidad Pablo Jávega. El mismo contempló la declaración de responsabilidad del delincuente y la imposición de una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva , a partir de su participación en siete casos de robos o hurtos y uno de tenencia de estupefacientes.

El condenado fue identificado como Hugo Alejandro Burgos , quien reconoció haber cometido los hechos y aceptó la responsabilidad penal como autor de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para disparo no se pudo acreditar -cuatro hechos-, robo simple, hurto agravado por ser cometido con llave verdadera, hurto agravado por ser cometido con llave verdadera en grado de tentativa y tenencia simple de estupefacientes , todo en concurso real y en carácter de autor.

La fiscalía le atribuyó a Burgos ocho hechos, todos cometidos en 2025 y en la zona oeste de la ciudad de Neuquén:

El primero ocurrió el 17 de mayo, aproximadamente a la 1 de la madrugada, cuando Burgos ingresó a una vivienda forzando la puerta del frente y sustrajo del interior una aspiradora y una campera que tenía las llaves de un vehículo Toyota Etios y una tarjeta de Mercado Pago.

mariana cordoba y pablo javega

El segundo hecho fue el 18 de mayo cuando Burgos regresó a la vivienda del hecho anterior y, utilizando la llave del automóvil, abrió el baúl del mismo y sustrajo de su interior una amoladora, una sierra circular, una campera y documentación.

El tercero ocurrió el 19 de mayo, cuando Burgos regresó a la vivienda e intentó nuevamente abrir el automóvil, pero no logró su cometido, ya que el propietario salió al verlo y lo persiguió.

El cuarto robo tuvo lugar el 15 de Julio a las 9:15, cuando Burgos ingresó a un local comercial de los rubros panadería y fiambrería, ubicado en la calle Godoy. Una vez allí, extrajo un arma de fuego con la que apuntó a la empleada y le exigió que le entregue el dinero de la caja. Luego, se fugó con aproximadamente $15.000.

El quinto hecho ocurrió en la misma fecha que el anterior pero a las 15:50. Burgos ingresó a un comercio del rubro cotillón ubicado en la calle Dr. Ramón y, cuando fue atendido por el empleado, extrajo un arma de fuego y dinero en efectivo que había en la caja. Luego, se fugó con aproximadamente $25.000.

El sexto robo fue el 28 de julio cerca de las 16:50, en una agencia de Quiniela de la calle Rodhe. Burgos ingresó, extrajo un arma de fuego y le exigió a la empleada que le dé dinero en efectivo. Luego, se fugó con aproximadamente $170.000.

El séptimo hecho ocurrió el 31 de julio, aproximadamente a las 15:50 en un kiosco cercano a la esquina de Rodhe y Novela. Allí, Burgos ingresó simulando hacer una compra, extrajo un arma de fuego, le exigió a la empleada dinero en efectivo y se fugó con aproximadamente $20.000.

giorgetti y aufranc jueces.jpg

El octavo y último hecho por el que el delincuente asumió responsabilidad fue cometido el 6 de agosto cuando, en el marco de la realización de un allanamiento por una investigación de un caso de robo, Burgos tenía droga en su domicilio del barrio San Lorenzo. Concretamente, los efectivos policiales encontraron debajo de un colchón 48 envoltorios de nylon con cocaína por un total de 13,7 gramos.

El juez que estuvo a cargo de la audiencia, Raúl Aufranc, homologó el acuerdo presentado por las partes, declaró la responsabilidad penal y fijó la pena en 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Finalmente, el magistrado comunicó que la sentencia completa estará disponible dentro del pazo legal.

Como las partes renunciaron a los plazos procesales, deberá realizarse una audiencia de ejecución dentro de los próximos días, para que el ahora condenado comience con el cumplimiento de la pena a la brevedad. Burgos llegó a la audiencia detenido en prisión preventiva y seguirá cumpliendo la medida hasta que la condena quede firme.