Detuvieron en Chimpay a un neuquino acusado de golpear y robarle el auto a su expareja

La mujer logró escapar descalza en plena madrugada y pedir ayuda en la Subcomisaría 64. El acusado fue localizado horas después en la terminal de ómnibus.

Un hombre oriundo de Neuquén fue detenido en Chimpay tras ser acusado de protagonizar un violento ataque contra su expareja en una zona rural de Coronel Belisle . La denunciante aseguró que fue golpeada dentro y fuera de su vivienda, que el agresor rompió el vidrio de su auto para continuar la agresión y que finalmente huyó en el vehículo, que luego apareció abandonado.

El episodio ocurrió este domingo, minutos después de las 4 de la madrugada, en un domicilio rural de Belisle. De acuerdo con el relato de la víctima ante la Policía, el hombre se presentó sin previo aviso en el lugar y comenzó a agredirla físicamente . No hubo discusión previa ni intercambio verbal que antecediera la situación: según la denuncia, se trató de un ataque directo.

En medio de la agresión, la mujer intentó escapar. Corrió hacia su automóvil con la intención de retirarse del lugar y ponerse a resguardo. Sin embargo, el acusado la siguió, se colgó del vehículo y comenzó a forcejear. En ese contexto, rompió a golpes el vidrio de una de las puertas delanteras . Pese al estallido del cristal, la violencia continuó.

Según consta en la denuncia, el hombre logró ingresar al habitáculo y volvió a golpearla dentro del auto. La escena se trasladó así al interior del vehículo, donde la mujer quedó momentáneamente atrapada. Finalmente, consiguió salir y escapar a pie en plena madrugada, mientras el agresor permanecía dentro del rodado.

Descalza y en estado de shock, logró comunicarse telefónicamente con la Policía y se dirigió corriendo hasta la Subcomisaría 64° de Belisle para formalizar la denuncia y solicitar ayuda. En paralelo, el acusado tomó el control del automóvil y huyó del lugar, llevándose el vehículo de la víctima.

Operativo cerrojo y detención

Tras el aviso, se desplegó un operativo cerrojo en la región para intentar dar con el sospechoso y recuperar el rodado. Aproximadamente media hora después, el automóvil fue hallado abandonado en la estación de servicio de Chimpay, sin ocupantes.

La búsqueda continuó y cerca de las 7 de la mañana el hombre fue localizado en la terminal de ómnibus de Chimpay. Estaba solo y fue detenido en el lugar. Posteriormente, quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía interviniente inició una causa bajo la carátula de “lesiones calificadas en el marco de violencia de género, coacción y robo”. La imputación contempla el agravante por el vínculo previo entre víctima y acusado, además de los hechos denunciados durante la madrugada.

Por su parte, la mujer fue asistida por personal de Salud Pública. Los médicos certificaron lesiones leves, con laceraciones superficiales en ambos brazos. No obstante, desde el ámbito judicial remarcaron que el encuadre legal no se limita únicamente a la entidad de las lesiones físicas, sino también al contexto de violencia en el que se produjo el hecho.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, que deberá avanzar con la formulación de cargos y definir las medidas cautelares correspondientes para el acusado. Mientras tanto, se activaron los protocolos de asistencia y acompañamiento previstos para situaciones de violencia de género.