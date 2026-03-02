Figueroa habló tras el discurso de Milei y explicó por qué se puso "a favor del viento"

El gobernador resaltó que el presidente haya mencionado en su discurso a Neuquén y no solo a Vaca Muerta, "como hacen algunos de manera mezquina".

El gobernador Rolando Figueroa destacó que el presidente Javier Milei haya mencionado a Neuquén en su discurso y que no haya hecho como algunos, "de manera mezquina", solamente hablar de Vaca Muerta. Si bien dijo que tiene un estilo "diferente" al de él, reconoció que "no le está yendo mal" y explicó la posición de la Provincia.

"Teníamos dos caminos, ponernos en contra del viento y ver qué hacíamos o ver cómo ese viento podía favorecer un modelo distinto de vida que tenemos los neuquinos y eso es lo que hicimos, por eso los indicadores marcan lo que están marcando", explicó a LM Neuquén el gobernador, sobre la posición tomada ante el Gobierno nacional.

Figueroa insistió en que el modelo que lleva adelante Milei es muy diferente al suyo, pero no escatimó en reconocer los logros del presidente. "La verdad que sin tener un solo intendente ni un solo concejal llegó a presidente de la República y en las elecciones de medio término volvió a ganar, con lo cual creo que también es algo nuevo que está surgiendo", expresó.

En el marco de una conferencia junto al intendente Mariano Gaido para inaugurar 70 cuadras de asfalto en el Polo Tecnológico, Figueroa contó que se puso a escuchar el discurso de Milei después de que recibió un llamado de la senadora Julieta Corroza con el aviso de que se retiraba del recinto.

"Es que a ella le resultó extraño todo. Las peleas de unos y otros. Nosotros no estamos acostumbrados a eso", comentó el gobernador sobre los agravios que se escucharon este domingo en el discurso del presidente en el Congreso de la Nación.

Neuquén validado

"La verdad que el Presidente validó el trabajo que se viene haciendo en Neuquén y fíjense que fue un paso muy importante porque quienes estamos en el Estado sabemos que a partir de una roca se generaron otras cosas", destacó el gobernador, el referencia al momento en que Milei dijo que "el gran Neuquén, en pocos años será otra de las metrópolis argentinas".

Figueroa destacó el trabajo de muchos neuquinos que "le ponen el hombro todos los días para que Neuquén sea lo que es". "Y los indicadores nos están marcando eso, todos los indicadores económicos, absolutamente todos. Cuando uno analiza el mapa de la República Argentina, Neuquén como siempre en un color distinguido de lo que se viene logrando, así que También por supuesto nos gusta que que seamos reconocidos", manifestó.

Por otro lado, el gobernador habló de la importancia de la finalización de la nueva red de distribución eléctrica y el inicio de la construcción del Parque Solar de Los Chihuidos, dos obras estratégicas financiadas por Pan American Energy (PAE) que se inaugurarán este martes.

Se trataba del último pueblo de Neuquén que no contaba con energía eléctrica las 24 horas. "Comenzamos primero a fortalecer la distribución domiciliaria, una vez que ya la tuvimos, comenzamos a trabajar con alguna operadora que le interese poder ayudarnos a partir de paneles solares, generar la energía y así PAE se sumó a esta iniciativa que habíamos tenido y mañana vamos a realizar un importante acto para todos nosotros", adelantó.