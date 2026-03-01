El histórico plan de asfalto y puentes en altura que anunció Figueroa para Neuquén: dónde estarán ubicados

El gobernador hizo el anuncio este domingo, durante el inicio de sesiones de la Legislatura. La Provincia proyecta un ambicioso plan vial para toda la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa anunció este domingo, durante el inicio de sesiones de la Legislatura, la continuidad de un histórico plan de asfalto para unir todas las regiones de la provincia, al tiempo que proyectará puentes en altura para la zona Confluencia, para evitar el congestionamiento producto del intenso movimiento vehicular en el corazón de Vaca Muerta.

"Nuestra política no es coyuntural, es estructural: integra regiones, ordena el territorio y acompaña el crecimiento productivo y social de la provincia", afirmó Figueroa al presentar el ambicioso plan vial que ya cuenta con la repavimentación de 374 kilómetros en vías estratégicas.

Para el 2026, dijo el gobernador, la provincia proyecta la ejecución de 787 kilómetros nuevos , una cifra que representa dos terceras partes de lo realizado en toda la historia de Neuquén. En total, se están interviniendo 1.461 kilómetros de rutas, priorizando la conformación de circuitos integradores.

Corredor Norte y Centro:

Ruta 39: Finalizada entre Andacollo y Huinganco .

Ruta 54: Inicio de 91 km estratégicos que vinculan Andacollo con Los Miches , Los Guañacos y el Paso Internacional Pichachén .

Ruta 21: Avances desde Loncopué hasta El Huecú . En 2027 se iniciará el tramo El Huecú - El Cholar para llegar luego a Reñileuvú , cerrando la "espina dorsal" de la provincia.

Ruta 7: Inicio de la carpeta asfáltica desde Punta Carranza hasta la Laguna Auquinco, lo que reducirá 100 km la distancia entre la capital y el norte, vinculando Chos Malal con Añelo.

Eje Cordillerano y Sur:

Ruta 23: Se consolidan 190 km conectando Junín de los Andes con el paso Pino Hachado . Integra también a Aluminé y Villa Pehuenia .

Ruta 11: Pavimentación de Villa Pehuenia a Moquehue , conectando con el paso Icalma .

Ruta 46: Repavimentación de 51 km y anuncio del asfalto total para la Cuesta del Rahue , fortaleciendo la conexión Zapala - Aluminé.

Ruta 60: Conexión Junín - Pucón a través del paso Mamuil Malal .

Rutas 61 y 62: Obras en el acceso al Lago Huechulafquen (con ciclovías) y vinculación de los nuevos barrios de San Martín de los Andes con el Lago Lolog .

Ruta 65: Conexión del extremo sur (Siete Lagos) para un acceso definitivo y pavimentado a Villa La Angostura, ahorrando 20 km de recorrido.

Figueroa anunció que el Ejecutivo enviará a la Legislatura un proyecto de ley para consolidar el "Camino de la Fe", un eje vial norte-sur 100% pavimentado de más de 650 kilómetros paralelo a la Ruta Nacional 40. Este recorrido unirá Manzano Amargo con Villa La Angostura, atravesando 20 localidades.

Por otra parte, en el primer semestre de 2026 se licitará el acceso alternativo norte (con una inversión de 6 millones de dólares) y la pavimentación de los Callejones Bello y Torres, incluyendo rotondas sobre la Ruta 40 para descomprimir la zona de la Vega Central. Para el segundo semestre, se proyecta la licitación de la nueva Terminal de Ómnibus, un edificio de 6.800 metros cuadrados con una inversión de 16 millones de dólares.

Puentes en altura y ampliación de calzada

Con el objetivo de transformar definitivamente la movilidad en el Área Metropolitana, el Ejecutivo provincial presentó un plan de siete intervenciones estructurales. Además de la obra de Futaleufú, que vincula Neuquén y Plottier con Balsa Las Perlas, se proyectan obras clave supeditadas a la habilitación de Vialidad Nacional.

El plan busca eliminar las interrupciones de tránsito en puntos críticos mediante la construcción de puentes elevados: