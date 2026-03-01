Rolando Figueroa en la Legislatura: los 15 puntos clave del discurso

El gobernador realizó definiciones políticas y económicas. Desde el ambicioso plan "Neuquén 2030" hasta créditos para viviendas y obras clave en el interior.

El gobernador Rolando Figueroa dejó inaugurado este 1 de marzo un nuevo ciclo de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial.

Con un mensaje de fuerte impronta federal y centrada en la autonomía de Neuquén , el mandatario detalló cómo el superávit logrado por la austeridad estatal se volcará a la infraestructura y el desarrollo social.

"Hemos ordenado el Estado para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar", sentenció Figueroa ante los diputados.

El discurso marcó una hoja de ruta clara para este 2026, priorizando la obra pública con fondos propios y la transparencia en la gestión.

El listado de los 15 anuncios de Figueroa

A continuación, los puntos más destacados de la jornada legislativa que marcarán la agenda de la provincia:

1. Viviendas: el plan para que todos paguen. Figueroa anunció un sistema de recupero habitacional. Reveló que existen 45.700 viviendas entregadas que no están siendo canceladas. El objetivo es que esos fondos se reinviertan en nuevas soluciones habitacionales para los neuquinos que aún esperan.

2. Créditos hipotecarios propios. Se lanzarán nuevas líneas de créditos para la casa propia. Esta herramienta estará dirigida principalmente a la clase media, buscando facilitar el acceso al techo propio mediante cuotas que se ajusten a la realidad salarial de la provincia.

3. Vaca Muerta: autonomía y blindaje. El gobernador destacó que la producción de gas y petróleo es el motor de la provincia. El anuncio central fue el blindaje de estos recursos para que la renta petrolera se traduzca en obras permanentes y no en gasto corriente, asegurando la autonomía económica frente a Nación.

4. Impulso a la Minería Sustentable. Figueroa puso en agenda el desarrollo de la minería en el norte neuquino. El plan busca atraer inversiones para la extracción de minerales críticos, siempre bajo estrictos controles ambientales y garantizando que el beneficio quede en las localidades cercanas a los yacimientos.

5. El nuevo Natatorio Provincial. En materia deportiva, se confirmó la construcción de un moderno natatorio de dimensiones olímpicas. Esta obra busca fomentar el deporte de alto rendimiento y brindar un espacio de integración para jóvenes de toda la región.

6. Chau "ñoquis" y privilegios. Ratificó la eliminación de las jubilaciones de privilegio y el recorte de la planta política. El mandatario fue tajante: "No hay lugar para quienes no trabajan; el dinero del Estado es para los servicios esenciales".

7. El Plan "Neuquén 2030". Presentó una visión estratégica a 10 años. Este plan busca establecer políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turno, enfocadas en la educación, la seguridad jurídica y el desarrollo de infraestructura estratégica.

8. Obra pública financiada por Neuquén. En un hecho histórico, el 90% de las obras en ejecución se financian con recursos propios. Esto permite que la provincia no se detenga ante la falta de giros de fondos nacionales, manteniendo el ritmo de construcción en todo el territorio.

9. Revolución vial: Ruta 62 y Norte Neuquino. Se anunció el asfalto de la Ruta Provincial 62 y la pavimentación del tramo entre Varvarco y Manzano Amargo. Estas obras son fundamentales para el turismo y la conectividad de las familias del norte de la provincia.

10. Salud: ahorro récord en medicamentos. Gracias a un nuevo sistema de compras transparentes, la provincia logró bajar los costos de los insumos médicos de un índice de 218 a solo 43. Este ahorro millonario permitirá mejorar el equipamiento de los hospitales rurales.

11. Becas Estudiantiles "Gregorio Álvarez". El programa de becas para estudiantes no solo continuará, sino que se ampliará. El gobernador aseguró que el presupuesto educativo priorizará que los jóvenes neuquinos puedan terminar sus estudios sin dificultades económicas.

12. Justicia y estafa de los planes sociales. Figueroa exigió celeridad a la Justicia en la causa de las tarjetas de débito. Apuntó contra directivos del BPN y funcionarios de gestiones anteriores, pidiendo que se devuelvan los fondos robados a los más necesitados.

13. Refuerzo en Comedores Escolares. Se incrementarán las partidas para refrigerio y comedores en todos los niveles educativos. "La prioridad es que nuestros chicos estén bien alimentados para poder aprender", señaló el mandatario.

14. Salud visual y bucal en territorio. Se lanzará un programa de salud itinerante para escuelas. El Estado entregará anteojos gratuitos y realizará tratamientos odontológicos preventivos en las zonas más alejadas de los centros urbanos.

15. Modernización del Museo del Chocón. Finalmente, anunció el concurso para la ampliación y modernización del Museo de Villa El Chocón. La idea es potenciar el turismo paleontológico, uno de los grandes activos culturales de la provincia de Neuquén.