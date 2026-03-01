Rolando Figueroa reactiva la actividad minera en Neuquén: los anuncios en la Legislatura

El gobernador presentó dos proyectos de ley vinculados con la actividad. Además, anunció la reactivación de la minera de Andacollo, paralizada desde 2020.

El gobernador Rolando Figueroa presentó dos proyectos de ley vinculados con la reactivación de la actividad minera en la provincia de Neuquén. También adelantó que en los próximos días se enviarán dos proyectos para los planes de manejo de las áreas naturales protegidas Auca Mahuida y Domuyo.

El mandatario anunció que una de las iniciativas consiste en modificar el Código de procedimiento minero de la provincia, mientras otro establece las regalías mineras y crea un fondo de desarrollo y sustentabilidad ambiental para impulsar esta actividad y cuidar los recursos naturales.

"Hoy puedo anunciarle a todos los neuquinos que hemos recuperado plenamente la mina de Andacollo paralizada desde el año 2020", adelantó el gobernador y amplió: "Gracias a una estrategia legal y política sin precedentes liderada por Cormine, logramos que la justicia nacional en lo comercial de la Capital Federal pusiera fin a casi seis años de parálisis decretando la rescisión del contrato anterior y la quiebra de la operadora que abandonó el yacimiento".

Por otra parte, destacó el trabajo de GyP, que "está participando en el desarrollo de Vaca Muerta con distintas asociaciones" y precisó: "Está fortaleciendo la presencia provincial en proyectos claves y están garantizando el proyecto energético para que se pueda traducir en beneficios concretos a todos los neuquinos en materia minera".

“Neuquén es una provincia con recursos"

Por otra parte, Figueroa sostuvo que la provincia avanza en la monetización de sus recursos “para diversificar la matriz económica y consolidar un crecimiento con empleo para los neuquinos”. Y puso como protagonista a la articulación público-privada, que permite atraer inversiones y fortalecer el desarrollo productivo. “Neuquén es una provincia con recursos”, remarcó.

“Estamos concentrados en monetizarlos para diversificar de una vez por todas nuestra matriz económica. Nuestros ductos que hoy trasladan energía deben ser también los canales que impulsen una nueva etapa basada en la producción y el turismo”, sostuvo.

El gobernador remarcó que se redefinió el vínculo con las operadoras y esto favoreció el éxito de las becas provinciales Gregorio Álvarez, mientras que la promoción del empleo a través del Instituto Vaca Muerta permitirá “formar a nuestra gente” y la inversión en rutas que mejoran la conectividad del turismo y la producción.

“También hemos acordado con YPF que los trabajadores de los yacimientos convencionales, tengan la posibilidad de estudiar en el Instituto Vaca Muerta para luego poder ser incorporados en forma prioritaria en los yacimientos no convencionales”, informó.

“Además de la seguridad jurídica y paz social, le brindamos a la industria condiciones especiales para el desarrollo de la actividad, siendo muy exigentes. Con relación a los desarrollos convencionales, les brindamos facilidades y rebajas en ingresos brutos y también a regalías siempre y cuando cuiden el trabajo de nuestra gente”, aseguró Figueroa.

“Hemos sido los promotores de establecer el RIGI”, recordó el mandatario con un reconocimiento al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Figueroa también se refirió al programa Invierta en Neuquén, al que definió como “una herramienta estratégica diseñada para atraer nuevos proyectos y líneas productivas”, con exenciones impositivas que favorecen a la estabilidad fiscal y acceso al crédito promocionales.

“Nuestro objetivo es claro: diversificar nuestra matriz económica y consolidar a Neuquén como el destino más competitivo para producir en Argentina”, aseguró.

El mandatario ratificó la decisión de acompañar al sector productivo y el envío a la Legislatura del proyecto de ley para crear la Agencia de Recaudación de Neuquén (Arneu) y el lanzamiento del Registro Informativo de Empleadores (Ride). Además resaltó el rol del Banco Provincia del Neuquén como motor del desarrollo de la economía neuquina.

“Tras un año de grandes desafíos para el sistema financiero, el BPN ha demostrado su solidez manteniendo ratios de solvencia, rentabilidad y liquidez de excelencia. Sobre esta base de confianza, hemos instruido al banco a redoblar su esfuerzo para acompañar estratégicamente a nuestras pymes como herramienta para el desarrollo”, completó Figueroa.