Desbaratan un punto de venta de droga a través de la App Neuquén Te Cuida

La denuncia llegó a la aplicación, se inició una investigación que terminó con tres detenidos, secuestro de estupefacientes, armas y más de $3,7 millones.

Tras una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima recibida el 19 de enero a través de la App Neuquén Te Cuida , se logró desarticular un punto de venta de droga que funcionaba bajo la fachada de una despensa en barrio Nuevo.

Así lo confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia. La información fue recibida por el Departamento Antinarcóticos que, a través de la División Antinarcomenudeo, inició tareas investigativas para corroborar los datos aportados. Como resultado de las primeras averiguaciones, se constató la existencia de movimientos compatibles con la comercialización de sustancias ilícitas en un local que operaba como como un comercio barrial.

Según se pudo determinar, la actividad ilegal se desarrollaba durante gran parte de la jornada, situación que generaba preocupación y conflictos con vecinos del sector.

Identificaron a los que comercializaban la droga

Con el avance de la investigación se logró identificar a un joven de 24 años que cumplía funciones como vendedor en el comercio. Asimismo, se estableció la participación de una pareja, de 40 y 41 años, quienes proveían la sustancia estupefaciente.

Reunidos los elementos probatorios y detectado el patrón de funcionamiento del lugar, se dio intervención a la fiscal especializada en la materia, Dra. María Eugenia Titanti, quien autorizó cuatro órdenes de allanamiento para un complejo de departamentos ubicado en barrio Villa María y un local con fachada de “gomería” en el oeste neuquino, en inmediaciones de calles Necochea y Dr. Ramón.

Con qué se encontraron

Las órdenes judiciales fueron recibidas el 26 de febrero, tras 30 días de investigación, y se ejecutaron en la mañana del 27 de febrero, extendiéndose durante aproximadamente cuatro horas.

Como resultado de los allanamientos se logró detener a tres personas, secuestrar clorhidrato de cocaína fraccionado en envoltorios listos para la venta, dos armas de fuego (un revólver y una pistola), municiones de distintos calibres y $3.714.600 pesos argentinos en efectivo. Además de la clausura de un domicilio se procedió al secuestro de un vehículo VW Bora.

Desde el Ministerio de Seguridad se destacó la importancia de la participación ciudadana a través de herramientas como la App Neuquén Te Cuida, que permiten canalizar información de manera segura y anónima, fortaleciendo la lucha contra el narcomenudeo en la provincia.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.