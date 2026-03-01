Kava, el local que convirtió el café de especialidad en una experiencia patagónica

La marca ya tiene cuatro sucursales y planea un sistema de franquicias. Su éxito se centra en tomar al café como excusa de un encuentro.

Gabriela y Sebastián son inquietos por naturaleza. Además de ser pareja y compañeros de viaje también son socios y emprendedores que se animaron a cambiar de profesión, de ciudad y de roles. En dos años, pasaron de arriesgarse con una apuesta por el café de especialidad a ser líderes de Kava, una cafetería con cuatro sucursales en tres provincias que se enfoca en la experiencia del cliente y ya promete convertirse en una cadena de franquicias.

"En realidad venimos de otros rubros, como la tecnología, y somos oriundos de Comodoro Rivadavia , pero siempre tuvimos el sueño a largo de plazo de tener, algún día, nuestro propio café" , explicó Gabriela Garay Balducci en una entrevista con LM Neuquén .

De tanto soñarlo, los dos cuidaron cada detalle a la hora de hacerlo realidad. Por eso, los clientes que entran a Kava no sólo toman un café; viven una experiencia completa que tiene en cuenta la calidad de los productos, una cuidada atención y una decoración cargada de identidad.

"Pensamos mucho en la imagen. Sabíamos que queríamos una cafetería de especialidad pero no queríamos que sea como todas. Vimos que muchas tienen conceptos de plantas o flores, pero nuestra idea fue reflejar la estética patagónica en el local", dijo la referente del negocio, que hoy ya tiene bocas de expendio en Neuquén, Trelew y Mendoza.

"Destacamos el hecho de que estamos en la Patagonia. Desde ahí surgen los colores como el verde, las lámparas que imitan matas, los coirones que adornan el lugar", dijo y agregó que hasta las etiquetas de sus propias líneas de café y té llevan como imagen a la fauna local, que incluye a liebres, cuises, guanacos o aves patagónicas.

Pese a que la pareja proviene de otras actividades económicas, los dos disfrutan de recorrer el mundo juntos. Y en cada viaje, se traen las valijas cargadas de ideas para aplicar en cada emprendimiento. Por eso, cada detalle de los locales de Kava tiene una razón de ser: ambos ponen "mucha cabeza" en cada proyecto, y se rodean de profesionales que materializan sus planes.

"Nosotros diseñamos y creamos los conceptos, después buscamos diseñadores o arquitectos para ver si son realizables o cómo es la mejor forma de ejecutarlos", explicó Gabriela, que inició la aventura del café de especialidad en 2024, primero en el Portal de La Patagonia, el shopping de calle Lastra, para llegar luego al Portal de Trelew, el Alto Comahue en 2025 y, hace pocos meses, el Mendoza Shopping.

Todos sus locales llevan la misma pronta, como refugios de café sumergidos en medio de la estepa que acarrean las tradiciones del sur argentino. Como son chubutenses, decidieron desembarcar en Neuquén con la torta galesa y la ceremonia del té de las cinco que es tradicional en Gaiman. Así, buscan que los sabores y el propio menú estén impregnados del territorio.

"También tratamos de adaptar las cartas a la realidad de cada ciudad. Por ejemplo. en Mendoza ofrecemos picadas con vino de bodegas boutique de la zona, en lugar de cerveza", aclaró la propietaria de la marca, que sigue en permanente expansión.

Café de especialidad, de la moda a la experiencia

Gabriela reconoce que montar, en esta época, un café de especialidad, se asemeja a treparse una ola en su mayor pico de altura. "Hay algo de moda en el café de especialidad, por eso es importante distinguirse", dijo la emprendedora, que siempre busca el detalle o la novedad que permita diferenciarse de la competencia.

Tanto ella como Sebastián encontraron ese valor agregado en su propia dinámica. "Es cierto que hay mucha competencia, pero siempre fuimos muy curiosos, nos gusta innovar, reinventarnos y ofrecer siempre algo nuevo", señaló.

Así, la estética se nutre de su propia tierra y el nombre Kava, que significa café en esloveno, remite a las raíces más profundas de la genealogía de Sebastián. "Su familia viene de Eslovenia, un país que se caracteriza porque son grandes tostadores de café", aseguró Gabriela.

Entre los paisajes de estepa y los sabores de la migración galesa también plantan la innovación como una bandera de su identidad. "Hacemos focos en la atención, en tomar un café como una experiencia agradable y que aquel que quiera volver se encuentre con algo distinto en cada visita", detalló sobre una propuesta que renueva detalles del menú de forma frecuente.

"Sabemos que hay mucha competencia por eso de que el café de especialidad es una moda, por eso estamos buscando siempre innovar, nos sale naturalmente porque somos curiosos", dijo Gabriela y agregó: "Estamos sumando un tiramisú hecho con café expreso en el momento, con la moda del pistacho elaboramos un postre de frutilla, pistacho y chocolate".

"El mismo cliente que viene, busca algo distinto o innovador para sorprenderse", dijo sobre la recepción del público neuquino, que con el paso de los meses los tomó como una referencia en el rubro. "Somos muy conocidos, sobre todo por el cliente del shopping", agregó.

Un café como excusa de un encuentro

Como firmes convencidos de que el café es mucho más que una infusión para los días de frío, la pareja decidió sumar otra arista a su local. Este 18 de abril, su café del Portal de la Patagonia será el espacio para un encuentro de madres e hijas.

"El año pasado hicimos la presentación de un libro, y este año surgió una propuesta distinta porque conocimos a una psicóloga paraguaya que ofrece talleres en Paraguay para madres e hijas. Pati Zubizarreta y el equipo de Mi Vida Conmigo ofrecerán este espacio de intercambio y conexión, con una merienda buffet como compañía", contó.

"Pueden venir hasta tres personas, madre e hijas, o también abuelas, pero no puede ser más de tres para que no pierda la intimidad la experiencia. Tiene juegos, interacción, actividades, un momento de conexión para borrar preconceptos, una pausa para observarse, conocerse y conectar desde un lugar distinto", adelantó Gabriela.

La actividad será entre las 5 y las 7 de la tarde, con cupos limitados. La tarjeta incluye la experiencia, los materiales y también una merienda buffet para degustar café, infusiones y productos elaborados, también con una oferta saludable y sin TACC. Aquellos que se anoten en el sitio web serán contactados por la organización para coordinar los detalles. La inscripción se hace a través de este link.

Franquicias: la expansión que confirma su éxito

Aunque su nicho es el café de especialidad, y hasta decidieron armar su propio blend de granos para tostar y generar su propia línea, los responsables de Kava siempre quieren darle otra de vuelta a un negocio que otros leen como una fórmula sencilla.

Lejos de sólo adaptarse a una moda pasajera, crearon también sus propios blends de té negro en hebras para las ceremonias del té galés y renuevan su menú con productos de primera calidad. "No tenemos nada congelado ni preelaborado, todo se hace en el momento con ingredientes frescos", dijo Gabriela, que aclaró que el éxito de la marca los llevó a dar un paso más allá.

Aunque prefiere no adelantar demasiado, el concepto que desarrollaron despertó tal interés que se decidieron a crear un sistema de franquicias. Y la primera llegará a un local neuquino, pero con la proyección de expandirse luego hacia otras latitudes, sin perder jamás esa esencia patagónica tan particular.

Con cuatro locales y uno que está por llegar, Kava busca crecer con una premisa tan simple como genuina. "Hay una frase que tiene la decoración que dice "hacia donde un café te lleve", porque un café puede generar distintos tipos de encuentros", contó Gabriela.

Y más allá de los granos seleccionados y tostados, la estética cuidadosa o un menú innovador de calidad, Kava nunca se olvida de la misión que cumple cada taza de café. No es una infusión: es la excusa de un encuentro, de aceptar un desafío laboral, cerrar un negocio, retomar una amistad o iniciar una relación. "Todos esos momentos importantes de la vida muchas veces empiezan con un café", concluyó.