Accesorios El Nacho: la familia que empezó con una verdulería y se convirtió en referente del equipamiento para camionetas

Con presencia en Roca, Neuquén y Cipolletti, la empresa se consolida con soluciones técnicas y personalizadas para clientes particulares y flotas corporativas.

Con más de tres décadas de trayectoria familiar, Accesorios El Nacho logró consolidarse como referente regional en equipamiento integral para camionetas. Con asesoramiento especializado, marcas líderes y soluciones para cada necesidad, la empresa acompaña tanto a familias aventureras como a las grandes empresas.

La historia comenzó en 1996 , en un galpón de General Roca que había sido el “Depósito El Nacho” , llamado así por el abuelo de la familia en honor a su primer nieto. Sin embargo, en medio de las crisis que atravesaron la economía del país, el negocio de frutas y verduras no prosperó y terminó cerrando.

Fue entonces cuando Omar Juarez , hijo del fundador, vio la oportunidad de reinventar el espacio: con un poco de pintura que tenía, borró la palabra “depósito” y escribió en su lugar “accesorios”. Al principio, adentro solo había unas pocas cajas de mercadería y muchas horas de trabajo que se extendían hasta la madrugada, polarizando vidrios y aprendiendo el oficio sobre la marcha.

Así, con esfuerzo y decisión, el pequeño emprendimiento fue creciendo y sumando nuevas generaciones. Aquel viejo depósito de frutas y verduras sobre Avenida Roca, que solo pudo cambiar su frente con unas pinceladas para transformarse en Accesorios El Nacho, fue el punto de partida de una nueva etapa.

Hoy, Omar está acompañado por Patricia y sus hijos, Nacho y Agustina, junto a la esposa de Nacho, quienes continúan impulsando el proyecto familiar con el mismo compromiso de sus inicios.

Reinvención con foco en el cliente

Como muchas pymes familiares, Accesorios El Nacho fue adaptándose a las demandas de cada época y ampliando su campo de acción. “En un momento arrancamos con el tuning de autos, que se usaba mucho: el sonido fuerte, las calcomanías. Después fuimos cambiando el rubro, también equipamos camiones, hicimos exposiciones de autos antiguos… la verdad es que la re peleamos”, recordó Agustina, quien hoy se desempeña en áreas clave del negocio como la administración, el marketing y la atención al público.

Esa capacidad de reinventarse estuvo siempre guiada por un vínculo cercano con los clientes, que se convirtió en el principal motor del crecimiento. “Si hay algo que nos acompañó en estos 30 años es el boca en boca. Siempre estuvimos muy comprometidos y tratando de responder a lo que la gente necesitaba”, señaló.

La cercanía con los clientes se traduce también en soluciones a medida. Muchas veces llegan con necesidades poco habituales o accesorios difíciles de conseguir, y el equipo busca la manera de adaptarlos o desarrollarlos según cada vehículo y uso. Siempre bajo un mismo criterio: cumplir con las normas y garantizar que cada instalación sea segura tanto para el conductor como para su familia.

Líderes en la región

Gracias al reconocimiento logrado con los años, el emprendimiento inició su expansión en distintas localidades del Alto Valle. La apertura de la segunda sucursal se dio en un contexto desafiante atravesado por la pandemia, pero la empresa logró sostenerse, salir adelante y continuar creciendo.

Hoy, Accesorios El Nacho cuenta con sucursales en General Roca (Avenida Roca 255), Neuquén capital (Manuel Láinez 354) y Cipolletti (Kennedy 123), desde donde desarrolla instalaciones técnicas, equipamientos para flotas y soluciones personalizadas tanto para el trabajo en sectores como el petrolero y minero como para quienes buscan preparar su camioneta para la ruta y la aventura.

Además, como representante oficial de marcas como Bracco y Steel Tiger, la firma garantiza calidad, respaldo y asesoramiento especializado en cada proyecto.

La fuerza de una familia emprendedora

A pesar del crecimiento , Accesorios El Nacho sigue siendo, ante todo, una familia que trabaja unida. A sus 56 años, Omar y Patricia sostienen la experiencia y la cultura del trabajo que dio origen al proyecto, mientras sus hijos, Nacho y Agustina, suelen coincidir en decisiones que impulsan nuevas ideas y miradas innovadoras para el negocio, combinando lo mejor de ambas generaciones.

Con roles definidos y complementarios, todos comparten la convicción de que el trabajo conjunto también fortalece los vínculos y que, además de ser compañeros en lo laboral, siguen siendo una familia que disfruta momentos fuera de la empresa. "No siempre es color de rosas, pero domingo por medio nos comemos un asado o viajamos juntos, no es algo que nos separe el trabajo, al contrario", asegura Agustina.

Esa misma unión entre tradición e innovación es la que hoy les permite seguir consolidándose como referentes regionales en equipamiento para camionetas, combinando trayectoria, cercanía y evolución constante. Porque cuando el vehículo está preparado, nada te detiene.