Rolando Figueroa inaugura las sesiones de la Legislatura de Neuquén con un repaso de la mitad de su gestión

El gobernador dará este domingo su discurso inaugural. Hay expectativas por los anuncios y proyectos de ley.

A partir de las 9.30 de este domingo, el gobernador Rolando Figueroa ofrecerá su tradicional discurso para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura del Neuquén . Se espera que su mensaje tenga un tono de balance de la primera mitad de su gestión y que siente los parámetros de los planes para la última mitad de su mandato.

Desde el gobierno provincial recordaron que, en este evento, el gobernador repasa el estado general de la administración pública y los principales ejes de las políticas que se impulsarán a lo largo del año. “Además, se aprovecha la ocasión para realizar anuncios y presentar proyectos de leyes . Una vez culminado el discurso, se da inicio formal al período legislativo 2026, como suele suceder cada 1º de marzo“, indicaron.

Un punto clave es el informe del gestión. “Se trata del repaso de acciones que informará el gobernador Rolando Figueroa. Consiste en un documento público y oficial que detalla logros, avances financieros e incluso dificultades, a fin de rendir cuentas sobre la utilización de los recursos“, señalaron desde el Ejecutivo.

Expectativas por el discurso de Figueroa

Aunque desde su entorno aclararon que su discurso tendrá un tono “tranquilo“, se especula que, como en cada apertura de sesiones, el mandatario dará a conocer los proyectos que pondrá a consideración de los legisladores y hará un repaso de su gestión y lo que se proyecta para este 2026 y 2027.

En un año atravesado por la carrera política hacia las elecciones 2027, que podrían adelantarse a los primeros meses del año, crecen las expectativas por el mensaje de Figueroa y su proyección hacia el futuro. Si bien se esperan algunos anuncios del mandatario provincial, desde el Poder Ejecutivo no se dejó trascender ninguna temática.

Desde fuentes cercanas al gobernador trascendió que la principal premisa de su discurso hará foco en los cambios que viene llevando adelante tras su asunción frente al Ejecutivo de la provincia y una ratificación de su rumbo: apelará a la profundización del cambio que propuso.

Figueroa repasará la política de ordenamiento administrativo a través de la reducción de gastos innecesarios, la reducción de la planta política, la quita de sus privilegios y su política de tolerancia cero a la corrupción. Recordará también todas las obras de infraestructura que están en marcha, y realzará la importancia de invertir en educación, salud y seguridad.

Legislatura discurso rolando figueroa 2025 (48).JPG

Además, se deslizó que el mandatario podría hacer referencia a las proyecciones que plantea el escenario económico con Vaca Muerta y los cambios necesarios para potenciar su crecimiento, una mención que se dará tras el anuncio de la incorporación del upstream en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una series de beneficios fiscales que apuntan a fortalecer la inversión y el empleo.

Cómo será la apertura de sesiones

La Legislatura de Neuquén ratificó a sus autoridades, con la designación de la diputada Zulma Reina (Comunidad) como vicepresidenta primera y de Daniela Rucci (MPN) como vice segunda.

Fue en la sesión preparatoria, ocasión en la que también se definió el horario en el que el gobernador Rolando Figueroa brindará su discurso de apertura del 55º período de sesiones ordinarias de la Cámara.

La cita será el domingo 1° de marzo, a las 9.30. Allí, para integrar la comisión de recepción que acompañará al gobernador durante su ingreso al recinto la Cámara designó a 14 diputados y diputadas.

SFP Legislatura Zulma Reina Presidente (7).JPG La vicegobernadora a cargo, Zulma Reina. Sebastián Fariña Petersen

Serán Luz Ríos, Yamila Hermosilla y Ernesto Novoa (Comunidad); Juan Sepúlveda, Ludmila Gaitán, Daniela Rucci, Ramón Fernández y Gabriel Álamo (MPN); Marcelo Bermúdez y Mercedes Tulián (PRO-NCN); Alberto Bruno (Fuerza Libertaria); Francisco Lepore (Avanzar); Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) y César Gass (JxC - UCR).

El 1 de marzo del año pasado Figueroa presentó en la Legislatura seis proyectos de ley, que incluyeron ley provincial de manejo del fuego, un fondo neuquino para la vivienda y la creación de un registro de actividades deportivas. Además, la declaración del turismo como actividad económica estratégica, la modificación de leyes complementarias del régimen de Defensa del Consumidor y el reconocimiento legal del régimen de asistentes personales para personas con discapacidad.