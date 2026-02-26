Nación empezará a pagar su deuda histórica con la caja jubilatoria del ISSN

Así lo convinieron el gobernador Rolando Figueroa y la ministra Sandra Pettovello. El monto total de la denominada armonización aún no fue determinado, no obstante Neuquén se aseguró el envío de anticipos de capital.

A raíz de las gestiones que realizó el gobernador Rolando Figueroa , el Gobierno Nacional comenzará a pagarle, a la provincia del Neuquén, las compensaciones por la armonización de varios puntos de la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) . La deuda comenzó a gestarse en la década del ’90, cuando la provincia decidió no transferir su caja jubilatoria a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) .

En aquella época hubo provincias que transfirieron sus cajas y otras, como Neuquén, que decidieron conservarlas. Luego, en 1999, se firmó el Compromiso Federal en el que la Nación se comprometió a financiar los déficits de los sistemas provinciales no transferidos. Y es precisamente a partir de ahí donde comenzó a gestarse la deuda acumulada.

Este jueves, Figueroa se reunió con el director ejecutivo de la ANSES, Fernando Omar Bearzi y firmaron un documento a partir del cual la ANSES transferirá a la provincia $48.000.000.000, en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $4.000.000.000, desde mayo próximo . Será en concepto de anticipo de capital a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional de la provincia correspondiente al Ejercicio 2026. Esto quiere decir que la deuda no está determinada, que se realiza una auditoría y que el monto al que se hizo mención es un anticipo .

“El reconocimiento y pago de la deuda que logró Figueroa es histórico. Alcanzará con recordar que esta situación comenzó a gestarse a partir de los cambios que se implementaron durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem y atravesó las gestiones de quienes lo sucedieron: Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei. También se sucedieron distintos gobernadores neuquinos”, se indicó este jueves desde el gobierno provincial.

El convenio

El convenio de financiamiento se firmó, en la ciudad de Buenos Aires, en presencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En el documento consta que con la sanción de la Ley N 27.260, en julio de 2016, se sentaron las bases para la definición de un nuevo esquema de financiamiento para las provincias que no traspasaron sus regímenes previsionales a la órbita nacional. Y se deja en claro que el gobernador Figueroa le solicitó a la ANSES que se arbitren los medios para la firma del convenio de anticipos.

La cláusula segunda establece que las partes se comprometen a aunar los esfuerzos y colaborar recíprocamente, con el objetivo de calcular y determinar el resultado definitivo del sistema previsional de la provincia para los Ejercicios 2019 a 2025, inclusive.

Por su parte, la cláusula tercera establece que los resultados definitivos del sistema previsional provincial para los Ejercicios 2019 a 2025, inclusive, serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y de las auditorías por parte de ANSES, a través de las cuales se controlarán y verificarán los datos remitidos por la provincia.

La caja jubilatoria del ISSN fue una de las pocas que no fue transferida a la Nación (ANSES) durante la etapa de las privatizaciones, en la década del 90. Con esfuerzo y decisión, la provincia mantuvo, armonizó y garantizó la continuidad de un sistema previsional que forma parte de su identidad. Y ahora, la actual gestión de gobierno, logró lo que se había anhelado a lo largo de poco menos de tres décadas.