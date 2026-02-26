En medio de la investigación judicial, Bertolini abrió las sesiones y aseguró estar "firme y a disposición"

El intendente de Plottier inauguró el período ordinario del Concejo Deliberante con un discurso centrado en la gestión y anuncios de obra.

Con un mensaje atravesado por el contexto judicial que envuelve a la Municipalidad, el intendente de Plottier , Luis Bertolini , inauguró este jueves el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y dedicó un tramo clave de su discurso a las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos , a cargo del fiscal Pablo Vignaroli.

“ Quiero volver a mencionar mi disposición , como lo digo siempre, para que se esclarezcan los hechos denunciados por la vecina ”, afirmó sobre el cierre de su exposición, en alusión directa a la causa que lo involucra a él y a funcionarios de su gabinete. Y agregó: “Aquí estoy firme y a disposición para lo que necesiten, para que esta ciudad sea una ciudad justa”.

La apertura de sesiones estuvo marcada por la expectativa política y mediática. Todas las miradas estaban puestas en el recinto, no solo por el inicio formal del calendario legislativo, sino por la situación institucional que atraviesa el Ejecutivo local.

Pero, más allá del tramo final dedicado a la investigación, Bertolini estructuró su discurso en un repaso de sus 26 meses de gestión. Destacó mejoras en la prestación de servicios esenciales, entre ellos la recolección de residuos domiciliarios, y subrayó avances en la administración económica del municipio.

En esa línea, anunció que en los próximos días estará disponible en la página web oficial un “módulo de transparencia” que permitirá a los vecinos acceder a información vinculada al movimiento financiero y la evolución económica de la administración municipal.

“Cualquier vecino va a poder ingresar a nuestra página web y tener acceso a todos los indicadores que tienen que ver con el movimiento, la economía y la evolución de la administración municipal”, aseguró.

El intendente sostuvo que el municipio ejecutó su presupuesto dentro de los puntos previstos y defendió la gestión de los recursos en un escenario complejo, con fuerte presión sobre el gasto corriente.

Recaudación, coparticipación y salarios

Uno de los ejes centrales del discurso fue la situación financiera del municipio. Según precisó, la recaudación propia logró duplicarse en los últimos dos años, alcanzando un incremento del 100%, mientras que la coparticipación creció cerca de un 50%.

Para Bertolini, estos números reflejan no solo un aumento poblacional, sino también un mayor compromiso de los contribuyentes locales. “Los vecinos de Plottier están reforzando su compromiso en acompañar al gobierno municipal cumpliendo con sus obligaciones”, expresó.

En paralelo, detalló que uno de los principales destinos de los ingresos municipales es el pago de haberes. El plantel alcanza a unos 1.300 empleados, incluyendo el personal del Concejo Deliberante. A ello se suman erogaciones significativas, como el convenio por residuos sólidos con la ciudad de Neuquén y el subsidio al transporte público, que -según indicó- se financian prácticamente en su totalidad con recursos provenientes de regalías y coparticipación.

En materia de gestión, el intendente adelantó que habrá una renovación del servicio de transporte público con la incorporación de unidades 0 kilómetro, aunque no brindó mayores precisiones sobre plazos o modalidad de implementación.

También anunció un ambicioso plan de obra pública que contempla la ejecución de 100 cuadras de asfalto, una demanda histórica en distintos barrios de la ciudad.

Durante su exposición, reivindicó el rol de los trabajadores municipales y sostuvo que los avances en servicios y obras son producto de un “esfuerzo conjunto” entre el Ejecutivo y el personal de planta.

Qué dijo sobre la investigación

Sin mencionar detalles específicos del expediente, Bertolini reconoció que “es de conocimiento de todos que se encuentran en este momento investigaciones en curso” y aseguró que desde el municipio se realizarán todas las acciones internas necesarias para esclarecer los hechos denunciados.

“Esto implica revisar a fondo todos los procesos administrativos que se realizan de acuerdo a los manuales de procedimiento que la Municipalidad utiliza”, manifestó.

La investigación es impulsada por la Fiscalía de Delitos Económicos y alcanza al intendente y a funcionarios de su gabinete. El caso se originó a partir de una denuncia presentada por una vecina y generó un fuerte impacto político en las últimas semanas.

En ese contexto, el jefe comunal apeló al respaldo electoral como parte de su legitimidad política. Recordó que fue elegido con el 57% de los votos y reivindicó ese aval popular.

inicio de sesiones ordinarias del concejo deliberante de plottier 2026 Bertolini junto a su esposa y miembros de su gabinete.

El tramo final del discurso tuvo un tono más personal y religioso. Agradeció a su esposa y a su hija por el acompañamiento “en estos embates del último mes” y sostuvo que atraviesa “una zona donde la oscuridad por algunos momentos parece invadirnos”.

“Agradezco a Dios en el Espíritu Santo. Creo en la justicia, pero sobre todo en la justicia divina. Como hombre de fe sé que Dios no se muda, que la paciencia todo lo alcanza y que solo Dios basta”, concluyó.

Sesión

Una vez que finalizó el discurso inaugural, los concejales aprobaron actas de sesiones anteriores y dieron ingreso a numerosas notas y proyectos elevados tanto por el Ejecutivo Municipal como por vecinos e instituciones de la ciudad.

Tras la sesión la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa, destacó la importancia del inicio del período ordinario y señaló que el cuerpo legislativo continuará enfocado en dar respuesta a las demandas de la comunidad. “En principio, poder dar respuesta a los vecinos de todas las demandas que hay, como lo hemos venido haciendo el año pasado”, expresó.

Respecto a los ejes de trabajo para 2026, tanto la presidencia como la vicepresidencia, Claudia Namuncurá, coincidieron en que el foco estará puesto en abordar problemáticas cotidianas y fortalecer el rol del Legislativo.

Desde el cuerpo legislativo destacaron en un comunicado de prensa que el trabajo será articulado entre todos los concejales y concejalas, priorizando acuerdos institucionales y el diálogo político para fortalecer el funcionamiento del Concejo durante el nuevo período.