Interna del peronismo en Neuquén: pese al escándalo y las impugnaciones se viene la oficialización

José Asaad, Juan Domingo Linares y César Godoy irán a la interna del 15 de marzo en medio de objeciones y amenaza judicial.

Se espera que este viernes a primera hora puedan quedar oficializadas las listas del peronismo que competirán en la i nterna del Partido Justicialista de Neuquén . El dato es que la proclamación llegaría pese a las irregularidades asentadas en el acta de la Junta Electoral y a la impugnación que ya anticipó uno de los sectores.

Los nombres en carrera son José Luis "Turco" Asaad (Peronismo Territorial), César Godoy (Frente Peronista) y Juan Domingo "Chule" Linares (Peronismo para la Victoria), quienes se medirán en las urnas el próximo 15 de marzo.

Pero la disputa no transcurre solo en el plano electoral, ya que también se libra en el terreno reglamentario interno y, eventualmente, en la Justicia Electoral Federal. Incluso el martes hubo algunos incidentes en el edificio de la calle Roca 265 y tuvo que acudir la Policía.

El espacio Peronismo para la Victoria, alineado con Oscar Parrilli, confirmó que impugnará el acta de la Junta Electoral y una de las listas vinculadas al sector de Godoy, por el reclamo de los avales presentados fuera de término el 21 de febrero, y luego del informes de los veedores judiciales. Si el planteo no prospera dentro del partido, acudirán directamente a la Justicia Electoral.

local PJ partido justicialista neuquen La sede del Partido Justicialista en Neuquén de la calle Roca 265. Sebastián Fariña Petersen

La revisión de documentación, que se hizo en estos días, dejó constancia de múltiples irregularidades en distintas localidades de la provincia. Hubo faltantes de DNI en varias postulaciones, observaciones por incumplimiento de cupo joven y paridad de género, ausencia de certificaciones de apoderados, planillas sin documentación respaldatoria y casos de titulares sin suplentes y dobles postulaciones.

Peronismo de Neuquén: interna papeles de la Junta Electoral

Todas estas inconsistencias se estarían arreglando fuera se término, ya que como según se informó, la Junta Electoral, cuyo presidente es Ernesto Lagos, es del Movimiento Evita, ligado al sector del peronismo que se fue con el gobierno provincial, y la señalan de "parcial". Los otros dos, como Osvaldo Arancibia y Daniela Fiorini, están referenciados con el sector de "PJ rolista" y del diputado provincial, Darío "Pampa" Peralta, que son los que apalancan parte de la lista del Godoy.

De acuerdo al acta, en en Rincón de los Sauces se señalaron faltas de DNI y observaciones sobre paridad y cupo joven. En San Patricio del Chañar se detectaron listas con titulares y sin suplentes. En Centenario y Piedra del Águila solo se presentaron planillas sin respaldo documental. En otras localidades también hubo omisiones de documentación básica.

La Lista 45, el Frente Peronista Celeste, referenciada con Godoy, había quedado en el centro de la discusión. Tras el control, la Junta reconoció 512 avales propios válidos. A eso se sumaron 44 avales cedidos por la Lista 22 – Peronismo al Futuro, todos provenientes de San Patricio del Chañar. El total final fue de 556 avales válidos, por debajo de los 601 avales requeridos para esta interna, que es el 3% del padón electoral.

Formalmente, el piso estaría cubierto, pero plíticamente, la oposición interna sostiene que las observaciones asentadas en el acta deberían revisarse antes de oficializar.

Junta Electoral PJ Neuquén La Junta Electoral del Partido Justicialista estaba reunida esta mañana en Roca 235 de Neuquén capital. Gentileza

Si este viernes las listas quedan oficializadas, la interna avanzará en un escenario de tensión explícita. Con Asaad, Godoy y Linares en competencia, el peronismo neuquino irá a votar con un sector que ya anticipó que no convalidará el proceso si no se revisan las objeciones.

Un partido que no le agarra el tiempo a Milei (y a nadie)

La elección definirá autoridades del Partido Justicialista que viene de perder las elecciones del 26 de octubre, aunque la renovación no depende solamente del clima local, sino de cómo se para el peronismo bajo el gobieno de Javier Mieli, que tiene a caso tidos los gobernadores aliados, menos a Axel Kiccillof.

La verdadera disputa es quién se queda con la legitimidad para conducir el partido después del 15 de marzo.