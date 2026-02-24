Lapidario informe en la Justicia Electoral sobre la noche de la interna peronista en Neuquén

Se espera que las listas sean oficializadas este jueves, pero las impugnaciones son extravagantes de cómo ingresaron documentación en la madrugada del cierre.

La interna del Partido Justicialista en Neuquén será el 15 de marzo , pero aún no se oficializan las tres listas que quedaron en carrera. Un informe presentado por los veedores de la Justicia Electoral, para fiscalizar la recepción de documentación el 20 de febrero, detalla una serie de situaciones irregulares durante la jornada peronista de cierre de listas en la sede partidaria de calle Roca 265.

Vale señalar que de los 13 colores que se habían reservado, sólo tres se presentaron con los avales requeridos, y que serán analizados: Peronismo Territorial, con José "Turco" Asaad a la cabeza (intendente de Vista Alegre y miembro de La Neuquinidad) , Juan Domingo "Chule" Linares de Peronismo para la Victoria (Lista N°10 de la extracción del parrilismo ) y César Godoy por el Frente Peronista, dirigente de la UOCRA en Rincón de los Sauces.

El documento con las observaciones fue elevado al juez subrogante Gustavo Villanueva , quien todavía no dictaminó sobre las impugnaciones planteadas tras los hechos ocurridos durante la madrugada del 21 de febrero .

local PJ partido justicialista neuquen La sede del PArtido Justicialista en Neuquén de la calle Roca. Pero ahí no funciona la Junta Electoral. Sebastián Fariña Petersen

Uno de los puntos llamativos del informe firmado por María José Moreno y Brian Ezequiel Antoine es lo que ocurrió exactamente a la medianoche, cuando se cerró la puerta de la sede partidaria.

Partido Justicialista: "Alguien tenía la copia de una llave"

Según consta en el acta a la que tuvo acceso LMNeuquén, minutos después horario de vencimiento de plazo de presentación de listas -a las 00:05- se escuchó que alguien abrió la cerradura desde el exterior con una llave y entregó un sobre, un folio con papeles y un cuaderno, que fueron recibidos por Christian López Ducrano, apoderado de la lista N°45 “Frente Peronista” de Godoy,

La situación generó mucha incomodidad y protestas inmediatas de quienes estaban presentes. Señalaron que no correspondía entrar más documentación a la unidad básica, fuera de término.

Incluso el propio miembro de la Junta Electoral, Ernesto Lagos, manifestó que no se debía ingresar más papeles y que desconocía quiénes tenían llave del local, siempre según el informe de los veedores. Uno de los veedores estaba dentro del edificio, y otro en la puerta, registrando los hechos con grabaciones.. Este episodio derivó en una impugnación por parte de otra lista. "No lo podemos permitir esto", dijeron.

El informe también detalla un momento de fuerte discusión cerca de la 1 de la madrugada, cuando una persona vinculada a la lista N°17 (que es la que responde a Asaad con los peronistas que acompañan al gobierno provincial) ingresó con un cochecito de bebé. Según lo consignado por los veedores, en el canasto inferior habría documentación que luego fue incorporada a la restante, sin que pudiera ser verificada por ellos.

Cesar Godoy PJ neuquino La vigilia en la madrugada del 20 de febrero en la presentación de listas donde los veedores registraron de todo. Hasta ingresaron documentación en el carrito de un bebé, según dijeron los veedores.

La escena generó discusiones y acusaciones cruzadas entre militantes y apoderados de las listas. ¿Cómo es posible que se haya usado a un menor de edad para ingresar papeles para una de las listas?

Más adelante, ya durante la presentación de la lista N° 45 del dirigente de la UOCRA, los veedores dejaron constancia de que un ayudante recibió, desde una ventana que da a la calle Roca, un folio con papeles cuya naturaleza no pudo ser identificada. Esa situación tampoco fue advertida por los miembros de la Junta Electoral en ese momento. ¿Eran avales que le faltaban a la lista? Esto no se puede saber.

Otro de los reclamos asentados en el informe fue la ausencia de uno de los integrantes de la Junta Electoral. Durante la presentación de la lista N°10, Lorena Parrilli cuestionó “que la Junta no esté completa” (la integran Osvaldo Arancibia, Lagos y Daniela Fiorini) y denunció que en el recinto se encontraban “solo Lagos y sus amigos”, y reclamó que se convocara al suplente correspondiente.

Además, se dejó constancia de ingresos y egresos intermitentes de uno de los auxiliares durante toda la jornada, al edificio ubicado en la calle Roca.

La recepción de documentación se extendió hasta las 08:45 del 21 de febrero. Varias listas presentaron carpetas voluminosas con candidaturas y avales para categorías provinciales y locales en múltiples localidades.

Junta Electoral PJ Neuquén La Junta Electoral del Partido Justicialista estaba reunida esta mañana en Roca 265 de Neuquén capital. Gentileza

En el caso de la lista de Godoy, el informe señala que en algunas categorías se entregaron planillas de candidatos sin la correspondiente aceptación firmada ni copia de DNI (tambén estaba prevista la huella digital).

Tras el cierre, las cajas fueron selladas con fajas firmadas por apoderados y miembros de la Junta Electoral. Sin embargo, los veedores consignaron que alrededor de las 9:00 las cajas fueron trasladadas al vehículo particular de uno de los integrantes de la Junta.

Audios, fotos y espera de la Justicia Electoral

El informe adjunta más de 200 fotografías y señala que se grabó el audio ambiente completo de la jornada. Ahora, la definición está en manos del juez subrogante Villanueva, quien deberá resolver las impugnaciones y determinar si las irregularidades detectadas afectan la validez de las listas presentadas.

La interna peronista en Neuquén quedó envuelta en sospechas y denuncias cruzadas que podrían tener impacto directo en el desarrollo del proceso electoral partidario. O quizá no y todo sigua como parte del folclore de la vieja política.