Otorgan créditos a cuatro jóvenes emprendedores neuquinos

Es en el marco de la Línea de Inclusión Financiera para las Juventudes del gobierno provincial. Les permitirá avanzar y crecer con sus propuestas de servicios.

Tres jóvenes de la ciudad de Neuquén firmaron este lunes los acuerdos de mutuos para la asignación de créditos destinados a sus emprendimientos . La actividad estuvo encabezada por la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende .

Cada uno de estos proyectos de inversión percibirá cuatro millones de pesos que se destinarán a la compra de recursos de trabajo.

Los montos pertenecen a la Línea de Inclusión Financiera para las Juventudes que engloba el trabajo conjunto entre la subsecretaría de Juventud (del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura), que ofrece acompañamiento técnico y de orientación para las postulaciones; el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP), como agente financiero, y el Centro Pyme ADENEU que ofrece capacitaciones vinculadas al emprendedurismo .

“Esta es una política pública que fue pensada exclusivamente con la intención de impulsar a las juventudes en sus propios emprendimientos. Cuando nuestro gobernador Rolando Figueroa lo propone y lo impulsa, es con esta intención, que ustedes puedan desarrollarse y puedan crecer y, sobre todo, cumplir sus sueños y sus metas”, expresó Allende.

Beneficiarios

Los jóvenes beneficiarios fueron Maximiliano Nowak Zachozy, quien lleva adelante un taller mecánico y usará el crédito para la adquisición de un autoelevador y herramientas. “Hace diez años que tengo el taller que estaba al frente de mi papá, y ahora sigo yo”, contó. “El proceso de postulación no me pareció complicado así que apliqué para poder llegar al crédito”, agregó.

María Belén Flores lleva adelante una consultora orientada al capital humano y marketing digital. “Junto a mi socia queremos invertir en mobiliario, una impresora y una computadora para la oficina”, explicó.

“Me enteré de la posibilidad de los créditos a través de las redes sociales y me puse en contacto, y quienes me atendieron por WhatsApp lo hicieron muy atentos, por lo que fue muy llevadero el proceso”, reveló.

Por último, Jimena Días Salazar desarrolla a demanda productos de pastelería artesanal. “Desde antes de la pandemia, junto con mi hermana tenemos este emprendimiento, pero ella se mudó y siguió otro emprendimiento de comidas, así que al frente de la producción de tortas y postres, estoy yo”, contó.

“Si todo va bien, quiero abrir mi local de pastelería cerca de mi barrio, y el objetivo de este crédito es invertir en maquinarias, hornos y otros elementos de trabajo”, cerró.

Las condiciones de devolución de estos créditos son accesibles. Para recibir información, contactarse a [email protected], o a [email protected], o por WhatsApp al 299 6030154.