El secreto de Pampita para lucir con un rostro joven a sus casi 50 años
Carolina Pampita Ardohain es una de las caras más bonitas de la Argentina y reveló sus tips de belleza para lucir con una piel sana y joven.
Carolina “Pampita” Ardohain es una de las modelos más lindas de la Argentina. Su rostro es uno de los más cotizados en la industria mediática y los secretos detrás de su belleza y juventud son tan rápidos como simples.
En tres pasos básicos que repite todos los días y sin falta, Pampita logró un rostro sano, luminoso y joven a sus casi 50 años.
La modelo nunca se salta este paso, incluso cuando no usa maquillaje. Limpiar el rostro al despertar y antes de dormir elimina toxinas, impurezas y prepara la piel para absorber mejor los tratamientos. Un gel suave o agua micelar son suficientes.
Si hay algo que no negocia Pampita es el uso de crema hidratante y protector solar. Prefiere texturas ligeras que se absorben rápido y mantienen la piel luminosa durante todo el día. Este paso simple marca la diferencia en la textura y el brillo natural.
Sin importar si hay sol o nubes, Pampita usa a diario un protector solar ya sea cuando tiene que cumplir con actividades al aire libre o incluso en los sets de grabación donde la iluminación es fuerte. Según ella, es el verdadero responsable de prevenir manchas y mantener la piel pareja y joven por más tiempo.
El consumo de suficiente agua, dormir bien, una alimentación saludable y ejercicios regulares se suman a la clave de una piel sana.
Los dermatólogos confirman que estos tres pasos tocan los pilares del cuidado facial efectivo: limpieza para prevenir obstrucciones, hidratación para fortalecer la barrera cutánea, y protección solar para evitar el envejecimiento prematuro.
