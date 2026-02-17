Una periodista comparó a Yanina Latorre con Hitler y se hizo viral

Yanina Latorre , la ex panelista de LAM y actual conductora de SQP, se convirtió en protagonista, sin quererlo, de una situación de extrema tensión en el programa de Moria Casán, que ya venía cargado desde ayer por la intensa batahola en la que se transformó una nota que le hicieron a la abogada Elba Marcovecchio. Ahora, las que confrontaron fueron Amalia Díaz Guiñazú y Naza Di Serio .

Amalia Díaz Guiñazú es una de las panelistas de carácter más fuerte de toda la televisión y se le ha plantado a conductoras de la talla de Belén Ludueña. Quizás no sea la mujer de perfil más alto, pero nunca se guarda nada. Nazarena Di Serio, por su parte, no sólo es una cara bonita: sus acciones subieron notablemente desde que se la nombró como la periodista que le mandó "fotitos" a Mauro Icardi a espaldas de la China Suárez.

La cosa ya venía caliente cuando la diva empezó a tratar el "Beto Casella gate" de estos últimos días. En su programa de radio, uno de sus panelistas, Joe Fernández, hizo comentarios homofóbicos en contra de un bailarín del teatro Colón. Lo que parecía un simple comentario radial se volvió una locura que mereció el rechazo de "medio mundo". Una de las que más criticó a Casella es Yanina Latorre, que a su vez mantiene diferencias con Díaz Guiñazú.

Amalia Díaz Guiñazú se enfureció con Yanina Latorre, cuestionó su carrera televisiva y opinó que "llegar no significa que llegues de manera legítima, llegar llega cualquiera, Hitler también llegó".



En un momento dado, Amalia terminó de explotar (porque había criticado a Yanina, que mandó un mensaje para ella) y dijo "hoy cualquiera hace televisión, y estamos los que nos preparamos para hacer esto y sabemos hacerlo porque estudiamos. ¿Ella llegó? Sí, y que tiene eso. Llegar puede llegar cualquiera, el tema es saber hacerlo. Hitler también llegó".

Naza Di Serio, que era la receptora de los mensajes de Yanina, le dijo "Uh pero esperá, te fuiste... lo de Hitler me parece mucho". Dispuesta a todo, Amalia Díaz Guiñazú retrucó que "ella me dijo pelotuda, así que yo le puedo decir lo que quiera. Una vez dije que me parecía una locura que los futbolistas ganaran las fortunas que ganan y me dijo que soy una pelotuda por opinar eso, ¡Por una opinión! así que yo le puedo decir lo que se me ocurre".

Lo que faltaba: Juanita Tinelli se cruzó en redes con Yanina Latorre y esta la destrozó

Juanita Tinelli se metió en un fuerte ida y vuelta con la periodista de espectáculos Yanina Latorre luego de publicar un video donde apunta directamente contra la ex angelita con fuertes frases que resonaron. Fiel a su estilo y sin nada para perder, la conductora de Sálvese Quien Pueda (SQP) redobló la apuesta con una respuesta picante.

“No me cae mal Yanina. No es que me cae mal. Siento que no puede hablar de… o sea, es su laburo igual. Está perfecto. También yo al hacerlo público doy el lugar a que todos saquen su propia conclusión y está perfecto”, lanzó con dureza la hija de Marcelo Tinelli, dejando en claro que no está de acuerdo en la forma hostil en la que se refiere a ella.

Por otra parte sumó: “Además, se lleva bien con mi viejo, ha venido a comer a casa, un montón de cosas, pero que hable de ‘Esta chiquita está enferma’, ‘Esta chiquita está mal de la cabeza’… igual yo me río un montón, me parece excelente, todo perfecto. El tema es que después estaba preguntando con mis amigos, esto, lo otro… si tenés mi teléfono”.

Yanina no tardó en agarrar el celular, abrir Instagram y devolverle la crítica a través de las historias. “No voy a contestarle a Juanita Tinelli. Es una niña que no la pasa bien. Igual no es verdad que llamé a sus amigos”, soltó en un escrito con letras blancas y fondo negro. A su vez, en la misma historia, sumó: “Qué pena que me haga burla. Jamás hablé mal de ella cuando me pidió ayuda, la ayudé con su ex”.

Acto seguido, en una segunda publicación, Yanina profundizó con tono picante: “Igual si dijo lo del padre… ¿por qué no inventaría también sobre otros, no? Ojalá Juana se ponga bien pronto. Se lo deseo de corazón porque quiero mucho a su familia”.