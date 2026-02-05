Lo que faltaba: Juanita Tinelli se cruzó en redes con Yanina Latorre y esta la destrozó

La hija de Marcelo Tinelli lanzó un video en las redes sociales contra la periodista. Cuál fue la respuesta.

Juanita Tinelli se metió en un fuerte ida y vuelta con la periodista de espectáculos Yanina Latorre luego de publicar un video donde apunta directamente contra la ex angelita con fuertes frases que resonaron. Fiel a su estilo y sin nada para perder, la conductora de Sálvese Quien Pueda (SQP) redobló la apuesta con una respuesta picante.

“No me cae mal Yanina. No es que me cae mal. Siento que no puede hablar de… o sea, es su laburo igual . Está perfecto. También yo al hacerlo público doy el lugar a que todos saquen su propia conclusión y está perfecto”, lanzó con dureza la hija de Marcelo Tinelli, dejando en claro que no está de acuerdo en la forma hostil en la que se refiere a ella.

Por otra parte sumó: “ Además, se lleva bien con mi viejo, ha venido a comer a casa , un montón de cosas, pero que hable de ‘Esta chiquita está enferma’ , ‘Esta chiquita está mal de la cabeza’… igual yo me río un montón, me parece excelente, todo perfecto. El tema es que después estaba preguntando con mis amigos, esto, lo otro… si tenés mi teléfono”.

Juanita sobre Yanina

La respuesta de Yanina

Yanina no tardó en agarrar el celular, abrir Instagram y devolverle la crítica a través de las historias. “No voy a contestarle a Juanita Tinelli. Es una niña que no la pasa bien. Igual no es verdad que llamé a sus amigos”, soltó en un escrito con letras blancas y fondo negro. A su vez, en la misma historia, sumó: “Qué pena que me haga burla. Jamás hablé mal de ella cuando me pidió ayuda, la ayudé con su ex”.

Acto seguido, en una segunda publicación, Yanina profundizó con tono picante: “Igual si dijo lo del padre… ¿por qué no inventaría también sobre otros, no? Ojalá Juana se ponga bien pronto. Se lo deseo de corazón porque quiero mucho a su familia”.