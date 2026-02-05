La furia de Nacho Castañares contra Telefe por quedar afuera del streaming del canal

La presentación del equipo de trabajo frente a las cámaras que acompañará a Gran Hermano Generación Dorada en las pantallas de Telefe dejó una ausencia que no pasó desapercibida por público seguidor de los productos del canal de las pelotas: Nacho Castañares no forma parte de los programas ni de los streams oficiales del ciclo.

El anuncio fue realizado por Santiago del Moro, y rápidamente generó sorpresa entre los fanáticos del reality, acostumbrados a ver a Nacho como una de las caras más presentes en los contenidos digitales y debates posteriores a cada gala. En diálogo con LAM, el ex finalista del reality confirmó su salida y reconoció su desilusión: “Este año no voy a formar parte de Gran Hermano ni del Stream Telefe”.

Castañares explicó que decidió hablar públicamente luego de recibir cientos de mensajes de seguidores que notaron su ausencia en los anuncios oficiales. Durante las últimas temporadas, había logrado consolidarse como uno de los referentes de la nueva etapa del reality, con presencia fija en los reacts, programas satélite y espacios digitales.

image

Sin embargo, dejó en claro que hubo diferencias con la producción: “En los planes de ellos estaba que yo tenga un rol capaz menos importante del que venía teniendo, o del que yo pensaba que iba a tener”. Aunque aclaró que entiende las decisiones del canal, marcó su principal enojo por la forma en la que se enteró de su salida: “Mi única molestia es que no me enteré de la mejor forma, de la que yo sentía que me tenía que haber enterado”.

A pesar del mal momento, Nacho buscó bajar un cambio y agradecer: “Obviamente estoy súper agradecido a Telefe y a todo lo que me dio Gran Hermano”. Mientras tanto, el nuevo debate contará con figuras como Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Sol Pérez y Eliana Guercio, a los que se suman Mariana Brey, Marisa Brel, Gustavo Conti, entre otros. En el streaming habrá nuevos ciclos encabezados por Daniela Celis, Fede Popgold, La Tora Villar y Fefe Bongiorno. La gran incógnita ahora es si esta salida marca solo un paréntesis o el final definitivo de Nacho dentro del universo Gran Hermano.

La picante y polémica participante que se sumará a la nueva edición de Gran Hermano

Después de que Martín Salwe sorprendiera al revelar que Andrea del Boca será parte de Gran Hermano Generación Dorada, el panelista volvió a dar noticias este viernes y confirmó qué otra famosa ingresará a la casa más famosa del país.

image

En Lape Club Social Informativo (América TV), Salwe comenzó a dar pistas sobre la identidad de la participante y no dudó en describirla con contundencia: "Tema carácter. Para mí, entra la casa y la convivencia se vuelve conflictiva con ella. Es picante. Es irascible. Es ácida". Sus compañeros quisieron saber más y le preguntaron: "¿Te resulta atractiva?". A lo que él respondió sin dudar: "Sí, su forma de ser, sí".

El panelista continuó con las pistas y agregó: "Es mediática. Es una persona que ha titulado muchas cosas. Cuando va a un lugar no pasa desapercibida por lo que dice, por cómo actúa, por cómo se mueve". Por último, sumó más detalles: "Es joven. Un familiar de ella estuvo en GH. Hizo otro reality y no canta". Hasta que llegó la confirmación oficial: "Damas y caballeros, ya está en la casa de GH Generación dorada confirmada: Camilota", anunció Salwe.

Se trata de Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, quien ya tuvo una participación televisiva en Cuestión de peso. Su ingreso promete ser uno de los más comentados de esta nueva edición que busca marcar un antes y un después en el reality.