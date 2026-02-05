Cómo fue el íntimo festejo de cumpleaños de Valentina Cervantes en Londres

Como es sabido, Valentina Cervantes , pareja del futbolista Enzo Fernández , vive en Londres junto a la familia que formó con el deportista y celebró su cumpleaños número 26 con un festejo íntimo que luego compartió en sus redes sociales con todos sus seguidores.

“26. Todos mis deseos están cumplidos”, escribió la modelo en la publicación, que rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones. Entre las fotos y videos que compartió, muchos de sus seguidores destacaron un tierno momento de su hijo Benjamín, que muy emocionado sopló las velitas junto a su mamá.

Para la decoración, Valentina eligió un ambiente tranquilo que simplemente adornó con globos, algunos en forma de corazón, y todos en tonos rosa y dorado.

image

image

En cuanto a los saludos, los recibió de famosas figuras como Eugenia Tobal, La Joaqui, Julia Calvo, Momi Giardina, y, por supuesto, el más destacado, su pareja Enzo Fernández. “Los amo tanto”, escribió él en los comentarios.

Así recibió Enzo Fernández a Valentina Cervantes y su hijo tras la renuncia a MasterChef

Valentina Cervantes le dijo adiós al certamen MasterChef Celebrity antes de tiempo por una decisión propia que tuvo que ver con el contexto familiar debido a que su pareja y padre de sus hijos Enzo Fernández vive en Inglaterra por su trabajo. En medio de la polémica con Wanda Nara y unos mensajes que le habría enviado al jugador, Valu regresó al viejo continente.

En sus redes sociales compartió varios videos a través de sus historias de Instagram donde mostró a su hijo Benjamín cantando alegre en el avión durante el regreso a su casa. "Por si algún pasajero del avión hoy cumple años", escribió la influencer mientras el niño cantaba el feliz cumpleaños. Más tarde, en una tercera publicación, compartió un particular recibimiento que tuvo en el domicilio que tienen el territorio inglés. Al ingresar a su casa, Valentina se encontró con una bolsa llena de regalos, junto a un imponente ramo de flores y globos color dorado y otros blanco. "Así nos reciben", escribió junto a la imagen publicada en su cuenta donde suma más de tres millones de seguidores.

Recibimiento Valentina Cervantes

Por otro lado, en Por el Mundo con Marley, la modelo habló de su rutina en Londres y contó los desafíos de adaptación cultural. Desde manejar con el volante del lado contrario hasta reorganizar los horarios familiares, la influencer contó que el proceso fue gradual. “Ya me acostumbré. Ya rompí la primera rueda”, dijo entre risas al referirse a sus primeras experiencias al volante.

También, marcó diferencias en la crianza y la organización cotidiana: “Acá, por los cumpleaños de nenes, te mandan la invitación dos meses antes”, comentó sorprendida por la previsión británica. En ese contexto, explicó que ajustó los horarios de sueño de sus hijos para adaptarlos al ritmo local: “Ahora a las ocho ya no los quiero ver más”, bromeó.

La familia cumple un rol central en esa vida lejos de la Argentina. Según contó, se organizan para recibir visitas de ambos lados y destacó la ayuda de su mamá y su hermana. Y, fiel a sus raíces, reveló un detalle que resume su forma de vivir el exterior: su alacena está llena de productos argentinos, desde fideos de sopa hasta harina, que prefiere traer desde el país para mantener los sabores de siempre.