Tensión en la Comisaría Tercera de Neuquén: riña entre internos y fuego

Ocurrió este martes por la mañana entre dos hombres. Un importante operativo policial intervino para restablecer el orden.

Momentos de tensión se vivieron este martes por la mañana en las instalaciones de la Comisaría Tercera de Neuquén cuando una riña entre internos derivó en importantes daños dentro del pabellón, incluido el incendio de un colchón como forma de reclamo . La situación motivó el importante despliegue de un operativo policial para restablecer el orden.

La información fue confirmada a LM Neuquén por el comisario inspector Cristian Cuevas , coordinador operativo de la zona centro. Según se supo, el personal policial detectó la pelea entre dos detenidos por problemas de convivencia . Al intervenir, los efectivos del Departamento de Seguridad Metropolitana observaron que los internos golpeaban las rejas y se insultaban, aunque la situación fue controlada en pocos minutos.

Tras el enfrentamiento, las autoridades constataron daños en dos pestillos de las cerraduras de las celdas , por lo que se convocó a personal especializado para realizar reparaciones mediante soldaduras. Mientras se desarrollaban los trabajos, los internos fueron apartados del sector para garantizar la seguridad.

Horas después, algunos detenidos se ofuscaron al no poder regresar a sus celdas ni retomar sus actividades habituales y, en señal de protesta, incendiaron un colchón. El foco se extinguió por sí solo a los pocos minutos y no se reportaron personas heridas.

La Comisaría Tercera ya recibió la denuncia del robo ocurrido el sábado pasado e investiga el hecho. La Comisaría Tercera ya recibió la denuncia del robo ocurrido el sábado pasado e investiga el hecho.

A dónde fueron trasladados los rebeldes

Una vez normalizada la situación, las autoridades dispusieron la reubicación de dos de los internos que protagonizaron el conflicto. Uno de ellos fue trasladado a la Comisaría 46 del barrio Los Álamos, en Plottier, y el otro a la Comisaría 5 de Centenario.

“Este tipo de actos de rebeldía lo tienen todo el tiempo. Por este motivo, los vamos rotando en las unidades, para evitar otros inconvenientes”, destacó Cuevas. “Este tipo de actos de rebeldía lo tienen todo el tiempo. Por este motivo, los vamos rotando en las unidades, para evitar otros inconvenientes”, destacó Cuevas.

Además, el funcionario subrayó que el rápido accionar del personal permitió evitar consecuencias mayores dentro del establecimiento. Desde la Policía aclararon que ninguno de los involucrados resultó con lesiones.

ventana intento de fuga comisaria tercera

Intento de fuga en la Comisaría Tercera

Los disturbios en las instalaciones de la Comisaría Tercera no son ninguna novedad. En febrero del 2025, se descubrió el plan de un grupo de internos para darse a la fuga. El hallazgo se concretó el jueves 20 por la mañana, durante una inspección de rutina por el sector de alcaldía de la comisaría de calles Antártida Argentina y Manuel Rodríguez.

Según la información recabada por LM Neuquén, los internos venían realizando un fino y sigiloso trabajo picando el material alrededor del enrejado hasta lograr desencajarlo de la pared. La ventana daría al patio interno de la comisaría, no directamente a la calle, pero igualmente implica un avance que los dejó a un paso de recobrar la libertad.

Por fortuna, los efectivos se encontraron antes con los preparativos y de inmediato reforzaron la seguridad y avisaron para que se vuelva a soldar la ventana. Además, se avisó a Fiscalía para iniciar una investigación.

Lamentablemente, la Comisaría Tercera posee un preocupante antecedente de fugas y riñas en los últimos años, siendo el último el de Francisco Tartaglino, ocurrido en octubre de 2024, cuando el detenido logró escapar tras empujar y encerrar a un celador.