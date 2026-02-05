Fiesta de la Confluencia 2026: todo lo que tenés que saber para ir al evento y disfrutar

Horarios, artistas, líneas de colectivo, sorteos, el plano del lugar y todos los datos fundamentales para disfrutar de las cuatro jornadas de actividades.

Este 5, 6, 7 y 8 de febrero se celebra una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia . Con más de diez años de historia, el evento ya se ganó un lugar en la agenda de fiestas populares del país y se convirtió en la cita más convocante de la región, con cientos de miles de espectadores que disfrutan cada jornada de los shows a orillas del río Limay.

LM Neuquén repasó los datos más salientes de la edición 2026 de este evento, ya reconocido como Fiesta Nacional de la Confluencia , y que promete movilizar a toda la ciudad: cientos de miles de vecinos y de turistas de distintas localidades se encontrarán en la isla 132 para disfrutar de espectáculos gratuitos en vivo que tocarán en simultáneo en cuatro escenarios, además de una serie de actividades que ya son un clásico en esta fecha.

Esta guía completa ofrece toda la información necesaria para disfrutar al máximo y sin contratiempos de un evento que crece en cada edición y que plantea nuevos desafíos. Por eso, se aconseja seguir las instrucciones de seguridad y llegar con tiempo a orillas del río Limay para no perderse de las presentaciones de los reconocidos artistas que forman parte de la grilla 2026.

Conocer el pronóstico del tiempo, los puntos de acceso, la ubicación de los escenarios, baños y áreas gastronómica es importante para evitar complicaciones en las cuatro jornadas de una fiesta que se convirtió en una de las más convocantes entre los shows populares de la temporada de verano en Argentina.

La grilla de espectáculos día por día

Si bien la Fiesta de la Confluencia ofrece una variedad de propuestas para todos los gustos, con cuatro escenarios que tienen shows en simultáneo, el plato fuerte de cada jornada se da en el escenario mayor, donde se presentan cantantes y bandas reconocidos en la escena musical argentina. Este año, la propuesta incluirá baladas, rock, cuarteto y música urbana, con un cierre para hacer vibrar a la junvetud.

Jueves 5 de febrero – Día 1

18.20 | Pre Confluencia 1

18.50 | Pre Confluencia 2

19.15 | Migrantes

20.05 | Rombai

21.20 | Los Berbel

22.10 | Luciano Pereyra

00.10 | Karina

fiesta de la confluencia 2026 artistas

Viernes 6 de febrero – Día 2

18.00 | Pre Confluencia 1

18.30 | Pre Confluencia 2

19.00 | Tuli

19.50 | Lauty Gram

20.40 | Roze

21.50 | FMK

23.00 | Ángela Torres

00.30 | Luck Ra

Sábado 7 de febrero – Día 3

18.00 | Pre Confluencia 1

18.30 | Pre Confluencia 2

19.05 | Comodines

19.45 | Bersuit Vergarabat

20.55 | Kapanga

22.20 | La Beriso

00.00 | No Te Va Gustar

Domingo 8 de febrero – Día 4

18.00 | Pre Confluencia 1

18.30 | Pre Confluencia 2

19.00 | FEMI

20.20 | Tizishi

21.20 | La Joaqui

22.40 | Dillom

00.20 | Trueno

Acceso gratuito y preferencial

Los fanáticos de cada artista podrán acceder a un sector preferencial para ver a los músicos ubicados muy cerca desde el escenario. Aquellas personas que busquen tener su pase preferencial pueden comprar su entrada a través del siguiente enlace.

Además, la Municipalidad ofreció cuatro tandas de accesos preferenciales para los vecinos de Neuquén que tuvieran sus tasas al día. Los buenos contribuyentes podían acceder a la página oficial de la Municipalidad para obtener sus tickets, con una alta demanda en cada lanzamiento.

Sin embargo, el acceso al predio es con entrada libre y gratuita. Así, no hace falta pagar ni hacer trámites previos para acceder a la isla 132 y disfrutar tanto de los shows del escenario mayor desde el campo general como de todas las otras propuestas disponibles en las cuatro jornadas, que incluyen ferias de emprendedores, un área de juegos infantiles, la vista panorámica del río a cargo de Elevé, zonas gastronómicas y tres escenarios adicionales: el de artistas alternativos, el Energy Arena con música electrónica y el espacio infantil con shows de magia, circo y teatro.

Fiesta Confluencia generica publico (3)

Los escenarios alternativos y su lineup

Además de los esperados conciertos de artistas reconocidos a nivel nacional, la Fiesta de la Confluencia 2026 ofrece otros tres escenarios con propuestas alternativas, que se presentarán en simultáneo durante las cuatro jornadas de actividades.

Escenario Limay, con cierre sorpresa

Jueves 5 de febrero

18 horas: Dúo Fuerza de Mujer.

18.20 horas: Luca Vila.

18.50 horas: Matías Napoli.

19.30 horas: Las muertes comunes.

20.20 horas: Sueño Eterno.

21.20 horas: Luis Sebastián.

22 horas: Jarilla .

. 23 horas: Álamos plateados orquesta.

Viernes 6 de febrero

19.30 horas: Groove Brothers.

20.20 horas: Far .

. 21.10 horas: Catalina Jaz.

Fiesta de la Confluencia 2025 Confluencia Energy Arena María Isabel Sánchez

Sábado 7 de febrero

18 horas: Niño Kamikaze.

20 horas: RD-J & Full Ganga.

22 horas: Lit Killah

Domingo 8 de febrero

18.30 horas: Ya tu sabes ensamble.

19.50 horas: Dara Villar.

21.30 horas: Joaquín Martínez.

22.15 horas: Juan Manuel Parada Curbelo Payador.

22.30 horas: Estefanía Arias.

23.20 horas: Khanto.

A esta propuesta musical se suma, como novedad absoluta, un espectáculo internacional de motos freestyle (FMX), que debutará en la Fiesta Nacional de la Confluencia con pilotos invitados y acrobacias de alto impacto visual. El show se desarrollará el sábado y el domingo, con funciones a las 19 y a las 21, frente al Escenario Limay, y contará con el patrocinio de Zen Waters.

Energy Arena, con música electrónica

Día 1

19H CHAIN HADED

20H DEPASCUALE

21H KAALA B2B MAX DALENA

22H BOUTT

23H SVECA

00H TAV

Día 2

19H FEFO

20:30H BORIS LOUIT B2B ABRIL FERRARI

22H DALLAS B2B GONZIEGRAM

23H FAT D

00H HERNALZ B2B FARIZANO

Día 3

19H JU VERDÚN

20H MARTINA COLOMBERO B2B ERICK SCOBAR

21H PEPE MÁRQUEZ

22H FRANCO & LUCCA

23H N!MO

00H MAXI CAYON

Día 4

19H TOMI BELLOSO

20:30H SEKI

22H GUUS MUÑOZ B2B BAUTISTA DI TELLA

23H SCHUFFENEGER

00H DARÍO ARCAS

Escenario infantil, día por día

Jueves 5

19 hs. Ronda de Canciones.

20 hs. Joaquín Di Magic.

Viernes 6

19 hs Marito Diabolista con "Pintó Circo".

20 hs. "Circo Bardo", a cargo de Los Entretenedores.

fiesta confluencia 2023 miercoles 15 chicos niños María Isabel Sanchez

Sábado 7

19 hs "A la Chuña", una obra de teatro improvisado.

20 hs Los Musis de Prófica.

Domingo 8

19 hs. Compañía Terráquea con "Jacinta y el Duende de la Siesta"

20 hs. Dúo D2, que presentará el show "Cirqueando en familia".

El pronóstico del tiempo

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) pronosticó un ascenso paulatino de la temperatura para los próximos días, con un fin de semana que se anticipa caluroso. Para este jueves 5 de febrero, el primer día de la Fiesta de la Confluencia, se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 10 grados, con un cielo parcialmente nublado que se irá despejando hacia el anochecer.

Para el viernes 6, está prevista una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 11 grados, con cielo parcialmente despejado. El jueves se espera viento algo más fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, pero que cederán para el viernes.

Fiesta de la Confluencia 2025 domingo (gente) Omar Novoa

El sábado se espera un día de sol radiante, con una temperatura que alcanzará los 35 grados durante el día. La mínima prevista es de 18 grados, con vientos leves a moderados. Para el domingo, el calor será todavía más intenso: la máxima está prevista en 37 grados, con períodos de inestabilidad, cielo cubierto y posibilidad de chaparrones. El cierre de la fiesta será ventoso: hay ráfagas pronosticadas de hasta 76 kilómetros por hora.

Cómo llegar gratis en colectivo

Como todos los años, con la Fiesta de la Confluencia 2026 a la vuelta de la esquina, se difundieron cómo funcionarán los servicios especiales del COLE para que los vecinos se trasladen al convocante festival.

Al respecto declaró el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinosa, quien dio detalles de recorridos, horarios y disponibilidades de unidades. Como todos los años, los recorridos no tendrán horarios específicos, sino que funcionarán de manera constante a demanda entre las dos cabeceras.

Recorrido COLE fiesta de la confluencia 2026

"Lo propio hacemos a la salida, no dejamos a un solo vecino en ese horario de desconcentración, digamos, no dejamos a ningún vecino sin trasladar. Después llegan hasta el parque central, que en ese caso todos los servicios son gratuitos y a partir de ello ya entran en el sistema tema normal de transporte donde van a sus hacia sus hogares", expresó Espinosa.

Sorteos: una casa, autos, motos, monopatines y una 4x4

En esta edición se repite la rifa que busca solventar los gastos de la organización del evento y ya se convirtió en uno de los atractivos de la Fiesta de la Confluencia. Este año, la propuesta llegó con más premios: además de los autos y la camioneta 0 kilómetro, también habrá chances de ganar motos y monopatines eléctricos, por lo que cada noche tendrá más de un afortunado.

En los días previos al inicio de la Fiesta de la Confluencia, también se anunció que el sorteo va a incluir un premio aún mayor: una casa de dos dormitorios para uno de los afortunados.

Los números de la rifa se pueden comprar de forma anticipada, y ya están a la venta a través del sitio web, por un precio de 70 mil pesos, desde el 1 de febrero. La iniciativa es impulsada de manera conjunta con el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), el ECyDENSE y el gobierno provincial, con el objetivo de seguir acompañando y potenciando la fiesta popular más convocante de la Patagonia.

Elementos no permitidos en la isla 132

Desde las fuerzas de seguridad, recordaron a todas las personas que asistan al evento que no está permitido ingresar con:

Objetos cortantes o punzantes.

Bebidas alcohólicas.

Envases de vidrio.

Mochilas grandes.

Reposeras.

Conservadoras.

Pirotecnia.

Elementos prohibidos para la Fiesta Nacional de la Confluencia - Ficción

Además, es importante que aquellos vecinos que concurran al festival con sus vehículos no dejen objetos de valor en el auto y verifiquen que las puertas queden correctamente cerradas. La medida de prevención es recomendable también para cualquier persona que se movilice a pie: cuidar sus objetos personales y pertenencias.

El operativo de seguridad aplicado durante el masivo festival contará con presencia policial en los distintos sectores del predio que ya está siendo preparado, para cuidar a quienes disfruten del evento.

Ver la Fiesta de la Confluencia desde casa con LM Neuquén

LM Neuquén será nuevamente uno de los grandes protagonistas de la Fiesta Nacional de la Confluencia, el evento cultural, turístico y musical más importante de la Patagonia, con una cobertura sin precedentes y un imponente despliegue humano, técnico y audiovisual desde el predio.

Durante todas las jornadas del festival, LM Neuquén llevará adelante una cobertura integral y multiplataforma que combinará transmisión en vivo, streaming, contenidos digitales, móviles exteriores y producción audiovisual en tiempo real, consolidando una experiencia informativa de alto impacto para miles de espectadores.

El mapa de la Fiesta de la Confluencia

El mapa que difundió el Municipio muestra una disposición similar a la que se vio en otras ediciones de la fiesta. Esta vez, el centro de convenciones Domuyo estará integrado a la propuesta integral del evento, que ofrece dos escenarios, un área de shows y juegos infantiles, un espacio para sunsets de música electrónica, una zona de juegos aéreos, espacios gastronómicos y ferias de artesanos y emprendedores.

mapa confluencia 2

Los que tengan entradas o acceso preferencial por ser buenos contribuyentes de la ciudad de Neuquén podrán ingresar al predio por la calle Linares, y pasar con su código QR una vez que atraviesen el balneario municipal Albino Cotro.

Aquellos que no tengan un código de acceso podrán disfrutar de la fiesta en el campo general. El acceso se hace por calle Río Negro, y permite recorrer primero los stands institucionales, la zona infantil y el área gastronómica.

LM Neuquén actualizará toda la información de esta nueva edición de la Fiesta de la Confluencia para que la audiencia pueda vivir el evento desde casa o tener los datos necesarios para vivir una experiencia sin contratiempos a orillas del río.