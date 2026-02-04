La duda de la Fiesta de la Confluencia 2026: ¿hay que pagar para ingresar al campo?

El festival con mayor convocatoria de la Patagonia se desarrollará del 5 al 8 de febrero en el predio de la Isla 132 del Paseo Costero, frente al río Limay.

La Ciudad de Neuquén se prepara para una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia , el festival musical con mayor convocatoria de la Patagonia y también uno de los más grandes del país. El evento se desarrollará del 5 al 8 de febrero en el tradicional predio de la Isla 132 del Paseo Costero, frente al río Limay.

Como sucedió años anteriores, surge una pregunta: ¿es pago el ingreso al campo? Desde la organización dejaron en claro que no es necesario comprar ningún ticket para tener acceso al predio, recorrer los stands ni ver los shows desde el campo general, que ofrece buena visibilidad a través de pantallas gigantes y zonas cercanas al escenario. Así, se pueden disfrutar de la mayoría de las actividades sin costo alguno.

De todos modos, sí se puede adquirir una entrada denominada “Pase Confluencia” que permite el acceso al campo delantero, más cerca del escenario principal . También incluye ingresos diferenciados y prioritarios, sector de baños exclusivos y sector de food trucks especial, entre otros beneficios. Este pase se puede conseguir de forma individual para los cuatro días y también hay pack para familias y grupos de amigos.

Fiesta Confluencia generica publico (3) La edición 2025 reunió a 1.450.000 personas. Y se espera un número mayor para este año.

Cómo ubicarse cerca del escenario principal sin pagar entrada

Para quienes no cuenten con acceso preferencial, la disposición del predio permite que los asistentes caminen hasta un sector muy cercano al escenario, donde pueden tener buena visibilidad de los shows, ya sea con visión directa o a través de las pantallas gigantes que ya se instalaron en el lugar. Para eso, conviene caminar hasta el final del sendero e instalarse a la izquierda del centro de convenciones Domuyo.

Por otro lado, desde la organización remarcaron que está prohibido el ingreso con sillas o reposeras, aunque el público podrá disfrutar de los espectáculos sentado en el suelo con lonas o mantas playeras. En tanto, para aquellos con movilidad reducida, la Municipalidad dispuso un espacio de accesibilidad, que está en el lado derecho del escenario y al que se accede por el mismo ingreso de los que cuentan con un código preferencial.

mapa confluencia 2 La Municipalidad de Neuquén difundió el mapa con la distribución del festival.

Las personas que hayan comprado entradas o tengan acceso preferencial por ser buenos contribuyentes podrán ingresar al predio por la calle Linares y pasar con su código QR una vez que atraviesen el balneario municipal Albino Cotro. Por el otro lado, el público restante deberá acceder al campo general por la calle Río Negro, recorriendo primero los stands institucionales, la zona infantil y el área gastronómica.

Qué artistas estarán presentes en la Fiesta de la Confluencia 2026 y las sorpresas que se esperan

La grilla para esta edición trae artistas para todas las edades y gustos musicales. El jueves 5 de febrero abrirá con una fuerte impronta popular y pop latino, con Rombai, Migrantes, Luciano Pereyra y Karina. El viernes pondrá el foco en las nuevas expresiones urbanas y del pop joven con Fmk, Lautygram, Tuli, Roze, Ángela Torres y Luckra.

El sábado tendrá un perfil rockero con La Beriso, Bersuit Vergarabat, Kapanga y No Te Va a Gustar, además de la presentación de Lit Killah, referente indiscutido de la música urbana argentina, mientras que el domingo cerrará con una propuesta urbana y contemporánea encabezada por Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi y Trueno. A esta programación se sumarán artistas regionales seleccionados a través del concurso Pre Confluencia, que se realizará el 3 y 4 de febrero.

ESCENARIO CONFLUENCIA Avanzan los preparativos para la edición 2026 de la Fiesta de la Confluencia.

Los premios también dirán presente en la Fiesta de la Confluencia. Y por primera vez en la historia del festival, se sorteará de forma gratuita una casa de la línea AECO – CUBE 39.6 de dos dormitorios, en una iniciativa conjunta entre la Municipalidad y Vivienda Roca. El sorteo tendrá lugar el domingo 8 de febrero entre todas las personas que se inscriban previamente en el stand de Vivienda Roca dentro del predio.