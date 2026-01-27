Fiesta de la Confluencia 2026: cuáles son los objetos prohibidos para ingresar al evento

El multitudinario festejo tendrá lugar del 5 al 8 de febrero en la isla 132. Recomendaciones y datos para no pasar malos momentos.

En la previa de la 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia , que se desarrollará del 5 al 8 de febrero , la Policía de la provincia de Neuquén emitió una serie de recomendaciones y claves para disfrutar del evento sin ningún tipo de inconvenientes.

Como cada año, el popular evento tendrá lugar en la isla 132, dentro del Paseo de la Costa que bordea el río Limay . La fiesta promete cuatro días intensos de música en vivo que convertirán a la ciudad en el epicentro del entretenimiento nacional.

Las autoridades policiales recordaron los protocolos que se aplicarán en los accesos y las medidas de seguridad para los asistentes. El ingreso principal estará ubicado en la intersección de las calles Linares y Río Negro . Como en otras ediciones, habrá dos entradas diferentes, un sector para hombres, otro para mujeres y un acceso exclusivo para familias. Un dato clave a tener en cuenta es que quienes ya hayan adquirido entradas podrán ingresar de manera más ágil.

Para las familias y vecinos que asistan con niños, la Policía recuerda la importancia de que los menores sean registrados en los globas dispuestas alrededor de los puntos de acceso. Se trata de una medida “pensada para reforzar la seguridad de los menores”.

¿Cuáles son los objetos prohibidos?

Desde las fuerzas de seguridad, recordaron a todas las personas que asistan al evento que no está permitido ingresar con:

Objetos cortantes o punzantes.

Bebidas alcohólicas.

Envases de vidrio.

Mochilas grandes.

Reposeras.

Conservadoras.

Pirotecnia.

Además, es importante que aquellos vecinos que concurran al festival con sus vehículos no dejen objetos de valor en el auto y verifiquen que las puertas queden correctamente cerradas. La medida de prevención es recomendable también para cualquier persona que se movilice a pie: cuidar sus objetos personales y pertenencias.

El operativo de seguridad aplicado durante el masivo festival contará con presencia policial en los distintos sectores del predio que ya está siendo preparado, para cuidar a quienes disfruten del evento.

Los artistas nacionales que se presentarán en la Confluencia 2026

La 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia promete cuatro días intensos de música en vivo que convertirán a Neuquén en el epicentro del entretenimiento nacional. A lo largo de cada jornada, las propuestas serán para todos los gustos, con una variedad de géneros que se apoderará del escenario principal.

La noche del jueves 5 de febrero arrancará con Rombai y Migrantes, garantizando una apertura para bailar sin parar; también Luciano Pereyra deleitará con su música y el cierre será a toda cumbia clásica con Karina.

El viernes 6 será la jornada del trap y el reguetón con FMK, Lautygram, Tuli y Roze, mientras que Angela Torres aportará su pop rock, y Luck Ra brillará en el escenario dando el cierre a la segunda noche.

El sábado 7 será el día del rock nacional: La Beriso, Bersuit Vergarabat y Kapanga harán vibrar a todos los fanáticos; luego, NTVG (No te va a gustar) completará una jornada que promete reunir a toda la familia con sus clásicos.

El domingo 8, la movida urbana volverá a apropiarse del escenario junto a Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi, cerrando el festival con toda la energía de Trueno y sus infaltables versiones de rap y freestyle.