Gaido visitará Shenzhen: cómo es la ciudad china que pasó de ser una aldea pesquera a la más tecnológica del mundo

El intendente de Neuquén visitará la metrópolis china, uno de los principales ejemplos de “ciudad inteligente". ¿Qué irá a buscar?

El intendente de Neuquén buscará replicar algunas políticas de aplicación tecnológica en la gestión urbana.

Cuando el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, llegue a Shenzhen en su próxima gira por Asia, visitará una de las ciudades más avanzadas del planeta en materia de tecnología urbana. Ubicada en el sur de China, frente a Hong Kong, pasó en apenas cuatro décadas de ser un pequeño enclave pesquero a convertirse en un polo global de innovación con más de 20 millones de habitantes.

Hoy es considerada una de las ciudades más tecnológicas del mundo y un referente del modelo de “smart city” : urbes que utilizan inteligencia artificial, sensores, redes digitales y análisis de datos para gestionar el transporte, los servicios públicos y la administración estatal.

El crecimiento de Shenzhen está ligado a su rol como centro tecnológico de China. Allí se desarrollaron gigantes globales como Huawei, Tencent o DJI, y el sector de alta tecnología ya representa cerca del 43% del producto económico de la ciudad.

De aldea pesquera a capital tecnológica

La transformación de Shenzhen comenzó en 1980, cuando el gobierno chino la declaró la primera Zona Económica Especial del país. En ese momento tenía apenas unos cientos de miles de habitantes. Hoy es una megaciudad que supera los 20 millones y es considerada uno de los mayores ecosistemas tecnológicos del planeta.

SHENZHEN

La ciudad se convirtió además en un laboratorio urbano para probar nuevas tecnologías. Sistemas basados en inteligencia artificial, big data, sensores y redes 5G permiten monitorear el tránsito, el consumo energético, la calidad del aire y el funcionamiento de los servicios públicos en tiempo real.

Este enfoque llevó a Shenzhen a recibir el World Smart City Award, uno de los principales reconocimientos internacionales en materia de ciudades inteligentes.

Transporte eléctrico y movilidad inteligente

Uno de los avances más citados de Shenzhen es su sistema de transporte. La ciudad fue la primera del mundo en electrificar completamente su flota de transporte público: todos sus autobuses funcionan con energía eléctrica.

shenzen 2

El sistema de movilidad también utiliza inteligencia artificial para analizar datos de tráfico y optimizar la circulación. Los algoritmos permiten ajustar semáforos, rutas de transporte y tiempos de circulación para reducir embotellamientos y emisiones contaminantes.

A esto se suma el desarrollo de vehículos autónomos. En 2025 la ciudad autorizó el funcionamiento de taxis sin conductor en gran parte del área urbana, un paso clave para la adopción de movilidad autónoma a gran escala.

Inteligencia artificial para gestionar la ciudad

El concepto central de las ciudades inteligentes es que la infraestructura urbana funcione como un sistema integrado de datos. Plataformas conocidas como “City Brain” utilizan inteligencia artificial para procesar información proveniente de cámaras, sensores de tránsito, transporte público y servicios de emergencia.

Estos sistemas permiten, por ejemplo:

Reducir embotellamientos mediante semáforos inteligentes

Detectar incidentes o delitos en tiempo real

Priorizar ambulancias y vehículos de emergencia

Planificar infraestructura con base en datos urbanos

Otro aspecto central del modelo de Shenzhen es la digitalización del gobierno. A través de la aplicación oficial iShenzhen, cerca del 90% de los trámites administrativos pueden realizarse desde el teléfono, sin necesidad de acudir a oficinas públicas.

Este tipo de plataformas permite pagar impuestos, registrar empresas, solicitar servicios municipales o gestionar documentos personales de manera digital, reduciendo tiempos y costos administrativos.

Robots, drones y automatización urbana

El ecosistema tecnológico de Shenzhen también se refleja en la vida cotidiana. La ciudad es escenario de pruebas para drones de reparto, robots de servicio y sistemas de automatización comercial.

En 2025 incluso se inauguró un centro comercial donde robots operan tiendas, cafeterías y servicios de atención al público, un experimento que busca anticipar el futuro del comercio automatizado.

Los drones de reparto, por su parte, ya realizan entregas de comida y productos en distintos barrios, mientras que robots de vigilancia y servicio comienzan a aparecer en parques, fábricas y espacios públicos.

shenzhen 1

En este sentido, el intendente Mariano Gaido explicó que fue invitado por la empresa Huawei y que buscará allí modelos de tecnología urbana para replicar en Neuquén capital.

Entre las herramientas tecnológicas que podrían adaptarse a ciudades intermedias como Neuquén se destacan: plataformas digitales de trámites públicos, con aplicaciones que concentran servicios municipales, pagos y gestiones administrativas en un solo portal digital; sensores ambientales y redes de datos urbanas, a través de dispositivos que monitorean calidad del aire, consumo energético o niveles de ruido para orientar políticas ambientales; gestión urbana basada en datos, con plataformas de análisis que integran información de tránsito, seguridad, emergencias y servicios públicos.