Andaba con un arma de fuego en una riñonera en pleno centro

Fue este martes en la zona cenotafio, en el bajo neuquino. Alertaron a bici policías que fueron tras el sospechoso.

Un hombre fue demorado porque andaba con un arma de fuergo en pleno centro.

La presencia de un hombre armado en horas de la tarde de este último martes no pasó inadvertida para algunos transeúntes que paseaban por el pleno centro de Neuquén . E inmediatamente alertaron a los efectivos policiales que estaban patrullando la zona y que lograron desarmarlo sin que pasara a mayores.

Aproximadamente a las 19 de este martes efectivos motorizados, que realizaban patrullaje preventivo por calle Mitre al 100 a la altura del cenotafio, fueron alertados sobre la presencia de un hombre, mayor de 30 años, que tendría un arma de fuego entre sus pertenencias.

“A raíz de un llamado de emergencia que ingresó al Comando Radioeléctrico, para advertir la presencia de una persona en una actitud sospechosa en zona del microcentro , se acercó una patrulla de bici policía donde, conforme las características brindadas se procede a identificar a una persona mayor de edad”, relató a LM Neuquén el comisario Jorge Antiñir, segundo a cargo de la Comisaría Segunda.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un recorrido por todo ese sector de la exterminal y lograron ubicar a un individuo cuyas características coincidían con la descripción que les aportaron. Ni bien dieron con él, le solicitaron la documentación para su identificación y realizaron un palpado preventivo.

image

Cómo fue el procedimiento

Los policías observaron que llevaba una riñonera negra con un objeto que aparentaba ser un arma de fuego y por razones de seguridad como así también para resguardar la integridad del personal policial y de los transeúntes que circulaban por la zona, los efectivos retiraron la riñonera, constatando la presencia del arma.

El comisario explicó que al momento de hacerle el palpado de rutina se detectó que tenía un elemento rígido en una riñonera. Presumen que sería un arma de fuego, y “a los fines preventivos se procedió a la demora de esta persona y al traslado a la comisaría”.

Luego se procedió a la intervención a personal de la Comisaría Segunda, que acudió al lugar y trasladó al hombre en calidad de demorado a la unidad policial.

cenotafio malvinas pintadas Claudio Espinoza

A continuación las autoridades policiales secuestraron la riñonera en la que se encontraba el arma, quedando los elementos bajo cadena de custodia a la espera de las diligencias judiciales correspondientes.

Señaló que se trata de un arma de fuego que no es de fabricación casera, que la persona no posee documentación respecto al arma y que no estaría registrada.

Lo que sucedió después fue que tomó intervención la Fiscalía de Actuación Genérica, que dispuso las actuaciones de rigor para poder avanzar con la investigación. El hombre estuvo privado de su libertad por una hora hasta que la fiscalía de turno decidió su libertad supeditada, imputándolo por tenencia ilegal de arma de fuego", dijo Antiñir y agregó que se trataba de un hombre mayor de 30 años con domicilio en la ciudad de Cutral Co y con antecedentes.

Allanamientos por amenazas con arma

También este martes por la mañana se desarrolló un importante operativo policial por una denuncia de amenazas agravadas sacudió a Valentina Sur. El procedimiento finalizó con importantes secuestros, que incluyeron cartuchería, un arma de fuego y más de medio kilo de cocaína. Hay un joven de 18 años detenido.

El comisario Rubén Pinchulef, coordinador operativo de la Direccion Seguridad Confluencia, informó a LM Neuquén que se realizaron un total de cinco allanamientos este martes, los cuales se concretaron de manera simultánea desde temprano y finalizaron pasadas las 13.

"Se realizaron en cinco viviendas distintas de Valentina Sur y participó personal de distintas oficinas de investigaciones que colaboraron con el trabajo: de Comisaría Primera, 18, 16, Séptima y 46, todas las del suroeste. También colaboró en las diligencias personal de Metropolitana y la irrupción la hizo personal de UESPO", detalló en diálogo con este medio.

allanamientos valentina sur (2)

Indicó que los allanamientos fueron como consecuencia de una denuncia recibida hace unas dos semanas en Comisaría 44, en la que se sindicó a dos personas por un hecho de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.