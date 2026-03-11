La frase que usamos para romper el hielo en el arranque de la jornada tal vez no sea la adecuada en el lenguaje español . Qué dice la RAE .

¿Decir "buen día" es un error? La RAE aclaró la forma correcta de saludar por la mañana

Comenzar la mañana con un saludo es considerado un acto de educación . ¿Pero lo hacemos de forma adecuada ? ¿Está bien decir un simple “buen día ”? ¿Es correcto este término ya sea para interactuar en persona o a través de aplicaciones de mensajería? Ante esta duda, y como es habitual, la Real Academia Española ( RAE ) salió a aclarar la situación.

Ante las consultas, la institución cultural encargada de velar por la unidad, el buen uso y la evolución del idioma suele ofrecer explicaciones claras y precisas a través del Diccionario de la lengua española para el uso correcto del lenguaje . Esto se debe a que la riqueza del idioma genera diferencias, lo que lleva a muchas personas a preguntarse si hay una regla clara.

Ya sea en la calle, en la oficina o incluso con un mensaje virtual, es normal arrancar la mañana con un saludo como mecanismo para romper el hielo, además de cortesía. Algunos eligen decir “buen día” y otros optan por el “buenos días”. Pero, ¿cuál es la opción correcta? Según la RAE, ambas son válidas y aceptadas , aunque hay diferencias geográficas, sociales y culturales.

En España, la forma habitual más utilizada es "buenos días". El organismo precisa que el uso del plural es la opción más predominante dentro de la lengua española debido a la analogía con otras fórmulas de cortesía y salutaciones típicas, como “gracias”, “saludos” y “felicidades”. Así, “buenos días” suena más enfático y cálido.

Diccionario Real Academia Española RAE La RAE aclara cómo se debe saludar en el comienzo del día.

Por el otro lado, la variante “buen día”, que como fórmula de saludo prácticamente no se usa en España, alterna con buenos días y es más popular en casi toda América, especialmente en países como Argentina y Uruguay. De acuerdo a la RAE, esto se origina por la influencia del italiano, ya que en esa lengua este tipo de fórmulas de saludos emplean siempre el singular, como por ejemplo “buongiorno” o el “bonjour” de Francia.

De esta manera, si bien ambas son correctas, si se quiere utilizar un saludo matutino formal y tradicional, "buenos días" es la forma que mejor lo expresa. Mientras que, a diferencia de la anterior, "buen día" también puede ser empleada para la despedida. Esto refleja una vez más la riqueza y diversidad del idioma español.

Cómo saludar por la tarde y por la noche

Para otros momentos del día, la RAE recomienda siempre utilizar las expresiones en plural: "Buenas tardes" y "buenas noches". Además, para cualquier hora existe la posibilidad de usar "buenas", aunque esta versión abreviada solo se utiliza en algunas zonas: España, el área rioplatense y parte de las áreas andina y centroamericanas. Esta forma aparece en contextos más descontracturados o con vínculos cercanos y no suele emplearse en situaciones formales o profesionales.

Saludos (1) La utilización del "buen día" o "buenos días" dependerá mucho de la región.

Qué indica el uso del plural en el idioma español

En muchas oportunidades, recurrir al plural a la hora de expresarnos busca transmitir un énfasis emocional, cortesía, formalidad o incluso exageración. A menudo, estos plurales no siguen estrictamente la regla gramatical, sino que se emplean para dar mayor intensidad a la expresión.

Un ejemplo es el propio “buenos días”, donde el plural “buenos” añade una sensación de amabilidad y buen deseo. Este fenómeno también se presenta en otras expresiones como “felices fiestas” o “muchas felicidades”, donde el plural amplifica el deseo hacia la otra persona.

Otros plurales expresivos incluyen “muchas gracias”, que refuerza el agradecimiento, y “buenas tardes” o “buenas noches”, donde el uso del plural transmite una cortesía adicional en el saludo. También encontramos expresiones como “mis mejores deseos”, que intensifica el bienestar que se le desea a alguien.