"De nada" o "por nada": esta es la forma correcta de responder al "gracias", según la RAE

En esta nota, te contamos cuál fue el dictamen de la RAE. A un gracias, ¿se responde "de nada" o "por nada" ?

Las expresiones ”de nada” y “por nada” son muy frecuentes en el habla de los argentinos. E indican cortésmente que, más allá de aceptar un agradecimiento, el favor o gesto realizado no tuvo importancia. Recientemente, la Real Academia Española (RAE) se pronunció sobre la forma correcta en relación al uso de esta expresión. Así, la manera de emplearla a la hora de responder ¿es “de nada" o “por nada” ?

En su sitio web, la RAE ofrece un servicio de consultas referidas a dudas sobre el idioma. Y, entre otras respuestas, esa institución determinó cuál es la manera correcta de contestar empleando esta expresión muy popular en la Argentina.

La Real Academia Española (RAE) precisó que tanto la expresión “de nada” así como también “por nada” son absolutamente válidas en el lenguaje español.

Cabe resaltar que la expresión “de nada” es la forma más extendida y reconocida en todo el mundo hispanohablante, por lo que la RAE la considera plenamente correcta. No obstante ello, la expresión “por nada” también es aceptable, especialmente en América Latina, donde se la empela con naturalidad.

Por otra parte, está claro que tanto “de nada” así como “por nada” cumplen la misma función: responder a un agradecimiento de manera amable y desinteresada. Así, esta sutil diferencia no es gramatical sino meramente cultural. Por ende, en cada país –o región- se adoptan algunas de las dos expresiones y ninguna es incorrecta.

En la sección Dudas rápidas del sitio oficial de la RAE, se aclara que a través de ella se resuelven de forma concisa algunas de las dudas más frecuentes planteadas por los hispanohablantes. Y subraya que las respuestas relacionadas con cuestiones no contempladas aún en las obras académicas son provisionales y podrían verse modificadas en el futuro.

Además de la mencionada duda sobre las expresiones “de nada” o “por nada”, la RAE volcó allí decenas de casos interesantes, cuya lectura vale la pena. Así, por ejemplo, la RAE precisa, entre otras expresiones o grafías, que arco iris puede escribirse así como también arcoíris; se escribe correctamente a gusto y no agusto; la forma adecuada es resiliencia y no resilencia; que se prefiere quiosco, pero también es válido el uso de kiosco; que son válidas las opciones carné o carnet.

Real Academia Española (RAE).jpg La Real Academia Española (RAE) precisó que tanto la expresión “de nada” así como también “por nada” son absolutamente válidas en el lenguaje español.

Cabe recordar que, el último 23 de octubre de 2025, la Real Academia Española celebró su tradicional pleno público extraordinario del curso académico 2025-2026, en la ciudad de Madrid. Entre los tópicos más salientes, el académico y Premio Cervantes 2024 Álvaro Pombo pronunció la lección inaugural, cuyo título fue "¿Ha dejado de ser emocionante leer y escribir?". Además, se presentó el Diccionario histórico de la lengua española. El pleno de la RAE está formado por los académicos numerarios que conforman la institución. Es el máximo órgano de gobierno de la Academia y le corresponde resolver todos los asuntos lingüísticos o literarios, gubernativos, económicos y de cualquier otro orden.