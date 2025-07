Cómo escribir 'ex' correctamente: la RAE aporta claridad y desata polémica sobre el lenguaje

Una de las recomendaciones más precisas de la RAE sobre el uso del prefijo ex- : cuando se emplea como sustantivo para referirse a una persona que ha dejado de ser pareja sentimental, la palabra no lleva tilde, cursiva ni comillas, y permanece invariable en plural: " Es amigo de todos sus ex" . Este tipo de matices, que a menudo pasan desapercibidos en la comunicación cotidiana, reflejan la complejidad y la atención al detalle que exige el dominio de la ortografía en español.

Ex: ¿junto o separado?

Según la Ortografía de la lengua española, los prefijos como ex- deben escribirse unidos a la palabra que modifican, sin espacio ni guion intermedios: exministra, exreportera, exactor.

No obstante, suelen aparecer formas incorrectas, como ex esposo, ex abogada o ex financiera. La norma establece que, salvo excepciones, la forma adecuada es unir el prefijo a la palabra: exesposo, exabogado, exfinanciera. Además, cuando el término comienza por r, esta letra no se duplica: exrector, nunca exrrector.

Prefijo Ex. La RAE explica que el uso del prefijo ex- cuando se emplea como sustantivo para referirse a una persona que ha dejado de ser pareja sentimental, la palabra no lleva tilde, cursiva ni comillas.

Existen situaciones en las que se permite el uso del guion. Si la palabra siguiente empieza por mayúscula, como en el caso de una sigla, se escribe ex-AFIP. También se admite el guion cuando resulta necesario para evitar ambigüedades: ex-preso (persona que ha estado en prisión) frente a expreso (tren o tipo de café). Cuando el prefijo afecta a una expresión compuesta por varias palabras con significado unitario, se escribe separado: ex primera ministra, ex número uno.

El Diccionario panhispánico de dudas desaconseja anteponer ex- a sustantivos que designan cosas o a adjetivos, como en república exsoviética o exhuracán. En estos casos, lo apropiado es emplear términos como antiguo, anterior o expresiones equivalentes: la antigua república soviética, el otrora huracán.

Las controversias de la RAE

La labor de la RAE no está exenta de controversias. Una de las críticas recurrentes es su reticencia a incorporar palabras y expresiones surgidas entre los jóvenes, especialmente a raíz de la proliferación de las redes sociales. El debate sobre el reconocimiento del lenguaje inclusivo ha sido uno de los más recientes.

En respuesta a estas demandas, en 2020 la RAE lanzó el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que recopila términos y acepciones no incluidos en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que generan dudas frecuentes: neologismos, extranjerismos, tecnicismos y regionalismos. La información del Observatorio es provisional y puede modificarse con el tiempo, lo que no implica su aceptación oficial.

escribir

La ortografía, lejos de ser un simple formalismo, constituye una herramienta fundamental para la comunicación efectiva y la proyección profesional. La vigilancia normativa de la RAE y la labor divulgativa de la Fundéu ofrecen a los hablantes recursos para resolver dudas y mejorar la calidad de sus textos.

La RAE, fundada en Madrid en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, octavo marqués de Villena, se ha consolidado como la institución de referencia para la regularización del español. Su misión, según los estatutos actualizados en 1993, es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”. Este principio se materializa en la política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la RAE está formada por 46 académicos, entre ellos el director y los miembros de la Junta de Gobierno, quienes son elegidos para mandatos temporales.