Cómo le fue a Franco Colapinto en la qualy de la carrera sprint del GP de Bélgica

El corredor argentino de Alpine tuvo un día complicado en el que el auto y las decisiones mecánicas no acompañaron.

"Costó, no fue lo que queríamos. Después de la FP1, hicimos un par de cambios para intentar dar el pasito que necesitábamos, porque estábamos complicados. Pero fuimos en el camino incorrecto. No es un circuito que me cae muy bien. A maximizar lo que tenemos para mañana", explicó el argentino en el corralito de prensa con ESPN.