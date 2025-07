"Parecía el cumpleaños de 15 del presidente": la crítica de un diputado sobre la Derecha Fest

“Parecía el cumpleaños de 15 del Presidente, faltaban las velitas . Entró a los gritos, bailando, aplaudiendo”, ironizó el legislador en declaraciones a Splendid AM, y sumó: “Todo ese circo no tiene por qué ser pagado con los recursos de todos los argentinos”.

Paulón pidió además cuantificar los costos al exponer que el mandatario solo viaja a las provincias a participar eventos privados y no tiene agenda pública. “El único contacto oficial fue el gobernador, que por su iniciativa, lo fue a recibir al aeropuerto, pero no hay una reunión, no hay un encuentro de trabajo”, puntualizó.