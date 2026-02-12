La contundente respuesta del Gobierno por la aprobación de la reforma laboral en el Senado

El Gobierno dio a conocer un contundente comunicado en horas de la madrugada. "Un punto de inflexión en la historia argentina", aseguran.

El Senado de la Nación aprobó en una sesión maratónica, el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Las repercusiones no tardaron en llegar y desde el Ejecutivo emitieron un contundente comunicado.

Tras la sesión en el Senado, el Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral y la calificó como “un punto de inflexión en la historia”.

En un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, destacaron el proyecto como una reforma estructural “destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en el país”.

“Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina. Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo”, señalaron.

Asimismo, el comunicado recordó una de las premisas del Gobierno: “La Argentina de la industria del juicio está por llegar a su fin”.

Milei le agradeció a los senadores que acompañaron esta media sanción, quienes destacó, “comprendieron el mandato expresado en las urnas y enviaron un mensaje claro de responsabilidad institucional”.

"Solo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país".

"Estamos ante un momento en el que la historia cambia: con reglas claras, con el esfuerzo y el talento del los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria", concluye.

Uno por uno, cómo votaron los senadores

El tablero final arrojó un contundente 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.

El oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza y tejió una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.

Senado- reforma laboral- 12 febrero

A continuación, el detalle nominal de la votación:

Votos Afirmativos (42)

El bloque del "Sí" reunió a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes.

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Pablo Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.

PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero.

UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.

Bloques Provinciales / Otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).

Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca.

Votos Negativos (30)

El rechazo fue liderado por el kirchnerismo, acompañado por bloques provinciales patagónicos y del norte.