La inflación de abril en Neuquén fue del 3%, por encima del IPC nacional

La Dirección Provincial de Estadística y Censos difundió este jueves el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al cuarto mes del año.

La inflación en Neuquén fue del 3% en abril, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) . Con este resultado, los precios acumulan 12,1% en lo que va del año. En tanto, la variación interanual alcanzó el 36%, de acuerdo con el informe oficial del organismo provincial.

El dato se conoce luego de que enero registrara una inflación del 2,6%, que febrero arrojara algo menos (2,5%) y donde marzo dio 3,5 por ciento en Neuquén.

Las divisiones con mayores aumentos fueron Transporte (6,6%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,9%) y Prendas de vestir y calzado (4,1%).

A su vez, las más bajas se registraron en Bienes y servicios varios (0,7%), Educación (1%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%).

Incidencia

Si se considera la incidencia que tuvieron las distintas divisiones, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles representaron en conjunto el 54,9 por ciento de la variación mensual del nivel general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un incremento de 2% y fue la segunda división de mayor incidencia con 0,40 p.p. Los aumentos más relevantes se observaron en carnes y derivados, y productos de panificación. También destacaron las bajas en los precios de algunas frutas.

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles registró una variación mensual de 2,0% y una incidencia de 0,39 p.p., impulsada principalmente por los aumentos en alquiler de vivienda y en electricidad. En sentido opuesto, se destaca la caída en las tarifas de gas natural por red debido a la bonificación general vigente para los usuarios subsidiados.

Bienes y servicios

Los Bienes contribuyeron a la variación del nivel general de la inflación con 1,90 p.p., lo que respondió principalmente a los aumentos en combustibles para vehículos, carne bovina y ropa para mujer.

Respecto a los Servicios, su incidencia en el nivel general fue 1,14 p.p., explicado en gran parte por las variaciones en alquiler de la vivienda, electricidad, colectivo urbano y servicio telefónico celular.

A su vez, los bienes y servicios Núcleo aumentaron 2,8% mensual, los Estacionales registraron una suba de 2,1% y los Regulados tuvieron un incremento de 4,1%. Las variaciones interanuales fueron de 34,9%, 19,5% y 45,8%, respectivamente.

Los bienes y servicios incluidos en la categoría Núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,88 p.p., impulsada por los aumentos en alquiler de la vivienda, carnes y derivados, paquete de servicios de telecomunicaciones y servicio doméstico.

Por su parte, los bienes y servicios Estacionales tuvieron una incidencia de 0,17 p.p., principalmente debido a los aumentos en ropa para mujer. También destacaron las caídas de precio en frutas.

En el caso de los bienes y servicios Regulados la incidencia fue de 0,98 p.p., debido principalmente a los incrementos en combustibles para vehículos, electricidad, colectivo urbano y servicio telefónico celular.

Alimentos y bebidas

Entre los alimentos no se registraron, en general, subas muy por encima del índice promedio de inflación. Los productos que sí superaron el 3% de incremento mensual fueron, por ejemplo, las galletitas dulces (4,7%), las de agua (3,7%), cortes de carne como nalga (3,3%), cuadril (3,5%) o hamburguesas congeladas (5,2%).

También se mostraron por arriba del 3% promedios otros productos como vino común (6,8%), cerveza (4,%), salchicha tipo viena (5,8%), jamón cocido (4,5%), queso cremoso (4,1%), queso sardo (4%), manteca (3,8) y yogurt firme (5,1%). Lo mismo algunas verduras como papa (5,9%), cebolla (5,7%) y algunas frutas como naranja (4,4%).