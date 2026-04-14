La inflación de marzo en Neuquén fue del 3,5 por ciento

La Dirección Provincial de Estadística y Censos difundió el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al tercer mes del año. Superó al IPC que dio el INDEC a nivel nacional.

La inflación de marzo en Neuquén volvió a dar por debajo del índice nacional.

La inflación en Neuquén fue del 3,5% en marzo, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) . Con este resultado, los precios acumulan 8,8% en lo que va del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 35,9% %, de acuerdo con el informe oficial del organismo provincial.

El dato se conoce luego de que enero registrara una inflación del 2,6%, que febrero arrojara algo menos (2,5%) y donde marzo dio un punto por encima. En los dos primeros casos, el índice se mostró por debajo del nacional y en el mes de marzo algo por encima, ya que el IPC que difundió el INDEC fue del 3,4 por ciento .

Las divisiones con mayores aumentos fueron Educación (8,6%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (5,7%) y prendas de vestir y calzado (4,6%).

A su vez, las variaciones mensuales más bajas se registraron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%), Bienes y servicios varios (1,1%) y Restaurantes y hoteles (1,2%).

Inflacion Supermercado Generica

Lo más representativo

Si se considera la incidencia que tuvieron las distintas divisiones, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Educación representaron, en conjunto, el 73,3% de la variación mensual del nivel general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un incremento de 3% y fue la segunda división de mayor incidencia. Los aumentos más relevantes fueron en carnes y derivados y productos de panificación.

Transporte registró una variación mensual de 4,5% y una incidencia de 0,58 p.p., impulsada principalmente por los aumentos en combustibles para vehículos, conservación y reparación de vehículos y taxi.

Bienes y servicios

Los Bienes registraron un aumento de 2,8%, inferior al de los Servicios (4,3%), mientras que las variaciones interanuales fueron de 25,9% y 48,4%, respectivamente.

Los mencionados Bienes contribuyeron a la variación del nivel general con 1,44 p.p., lo que respondió principalmente a los aumentos en carne y derivados, combustibles para vehículos y ropa para mujer.

Respecto a los Servicios, su incidencia en el nivel general fue 2,04 p.p. y se explica en gran parte por las variaciones en electricidad, alquiler de la vivienda, educación primaria y secundaria, educación no formal, conservación y reparación de vehículos, taxi y servicio de telefonía móvil.

inflación

Núcleo, estacionales y regulados

Los bienes y servicios incluidos en la categoría Núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,92 p.p., impulsado por los aumentos en carnes y derivados, alquiler de la vivienda, restaurantes, conservación y reparación de vehículos, educación no formal y seguros patrimoniales.

Los Estacionales tuvieron una incidencia de 0,12 p.p., principalmente debido a los aumentos en ropa para mujer, mientras que en el caso de los Regulados la incidencia fue de 1,44 p.p., debido principalmente a los incrementos en electricidad, combustibles para vehículos, taxi, educación primaria y secundaria y servicio de telefonía móvil.

Vale aclarar que los núcleo son los productos cuyos precios no están sujetos a regulaciones del Estado ni a variaciones de temporada. Los estacionales tienen variaciones de precios marcadas según la época del año y los regulados son aquellos cuyos precios están determinados por decisiones administrativas del gobierno o tienen un alto componente impositivo.