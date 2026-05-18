El Gobierno apuesta a una inflación en baja, el relanzamiento del crédito y exportaciones energéticas y del agro.

Economía 2026: los dos motores que empujarán el segundo semestre y los límites que preocupan a las consultoras

La economía entrará al segundo semestre con expectativas de crecimiento moderado impulsadas por mayores exportaciones y crédito y una baja de tasas, aunque varias consultoras advirtieron que habrá límites en el empleo , consumo y recuperación industrial.

El Gobierno concentró gran parte de su estrategia económica para el segundo semestre en una combinación de dólar relativamente estable, desaceleración inflacionaria y expansión de sectores exportadores, como agro, minería y energía. Pero los analistas privados ya comenzaron a discutir si ese esquema alcanzará para sostener una recuperación más amplia de la actividad.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado ( REM ) del Banco Central , las consultoras proyectaron para 2026 un crecimiento del PBI cercano al 2,8%, aunque varias firmas redujeron sus previsiones por la debilidad persistente del consumo y la industria. La discusión empezó a concentrarse en cuáles serán efectivamente los motores capaces de empujar a la economía en los próximos meses, después de un primer semestre con ajuste fiscal, la caída de la inflación y un freno significativo de la demanda interna.

La apuesta oficial quedó apoyada principalmente sobre el ingreso de divisas provenientes de exportaciones energéticas y agroindustriales, dos sectores que comenzaron a mostrar mejores perspectivas internacionales desde abril por la recuperación parcial de los precios de commodities y la ampliación de inversiones privadas.

casa rosada 1200.jpg

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas estimó que las exportaciones podrían superar los US$ 100.000 millones durante 2026, impulsadas por Vaca Muerta, el litio y una cosecha agrícola más robusta. En paralelo, energéticas como YPF, Vista Energy y Pan American Energy aceleraron durante las últimas semanas anuncios de ampliación de producción y exportaciones, especialmente orientados al mercado brasileño y asiático. Ese flujo de dólares se convirtió en uno de los pilares centrales para sostener el programa económico sin recurrir a nuevas restricciones cambiarias.

La política monetaria y el crédito

La baja gradual de las tasas apareció como el segundo gran componente del plan oficial para intentar dinamizar la actividad durante el segundo semestre, luego de que el Banco Central profundizara desde marzo una política monetaria menos contractiva. Entidades financieras privadas comenzaron a relanzar líneas de crédito hipotecario, préstamos personales y financiamiento para consumo, mientras los bancos ampliaron la oferta de créditos UVA tras varios años prácticamente paralizados.

Aunque el crédito todavía representa menos del 10% del PBI, uno de los niveles más bajos de América Latina, varios economistas sostuvieron que cualquier expansión desde estos niveles puede tener un impacto relativamente rápido sobre construcción, electrodomésticos y mercado automotor. Algunas consultoras calcularon que el stock de préstamos privados creció más de 40% real interanual durante el primer semestre, aunque partiendo desde mínimos históricos.

banco-central-argentina.jpg

En el plano financiero, el Gobierno también buscó fortalecer las perspectivas del segundo semestre mediante negociaciones con bancos internacionales y organismos multilaterales orientadas a mejorar el perfil de deuda y reducir el riesgo país. La expectativa oficial apuntó a que una eventual baja adicional del riesgo soberano permita abaratar financiamiento privado y mejorar el acceso al crédito para empresas y provincias.

El empleo formal y los salarios

El problema para ese esquema parece ser una persistente debilidad del empleo formal y los salarios reales, dos variables que todavía no lograron recuperar el terreno perdido durante la aceleración inflacionaria de 2024 y el fuerte ajuste inicial del actual gobierno.

Datos del INDEC mostraron en abril que varios sectores manufactureros continuaron operando con niveles de utilización de capacidad instalada por debajo del 60%, especialmente en rubros vinculados al consumo masivo y la construcción privada.

trabajo empleo indemnizacion generica (1)

Mientras tanto, empresas industriales agrupadas en la Unión Industrial Argentina (UIA) alertaron durante las últimas semanas sobre un aumento de importaciones y una recuperación todavía insuficiente de las ventas locales. Esa situación empezó a generar una economía crecientemente heterogénea, donde energía, minería y agro mostraron expansión pero buena parte del entramado industrial permaneció estancado.