El Gurú del blue tiró una bomba sobre el dólar 2026: esto es lo que pasará a fin de año

El mercado argentino atraviesa un “veranito” cambiario . Acostumbrado a saltos bruscos o deslizamientos lentos pero continuos, el dólar oficial se mantiene prácticamente planchado en el año, con una cotización que se mueve alrededor de los $1.400. Sin embargo, esta estabilidad financiera podría llegar a su fin en el corto plazo , según el pronóstico de uno de los analistas más escuchados. ¿Qué pasará con el dólar hacia finales de 2026 ?

Salvador Di Stefano, más conocido como el “ Gurú del Blue ”, estimó que la divisa norteamericana superaría al índice de inflación en los próximos meses. A esa conclusión llegó en su informe basado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que reúne las proyecciones económicas de distintas consultoras, entidades financieras y operadores del mercado y que todos los meses publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

Las expectativas del mercado sostienen que la cotización del dólar mayorista cerrará el 2026 en torno de los $1.676, lo que implica una variación del 15,8% en relación al año anterior.

Esto lo ubica muy por debajo de la inflación, calculada en 30,5% para el mismo período. En cambio, Di Stefano estima una desaceleración de la suba de precios mucho mayor a la pronosticada por las consultoras, por lo que “el dólar podría a un año vista subir más que la inflación”.

bancos dolares El dólar mayorista cerraría el año en $1.676, con una inflación acumulada de 30,5%.

En ese sentido, el último REM conocido en abril estima que la inflación interanual –abril 2026 a abril 2027- se ubicará en torno del 24,1% anual según la media de las consultoras, y en el 26,5% anual para las diez firmas con mayor historial de aciertos. En ese mismo lapso, las estimaciones privadas proyectan un dólar de $ 1.786, lo que implica una devaluación anual del 28,4%, superando a la inflación esperada.

De todos modos, existe una marcada dispersión entre las distintas mediciones. “La media de los consultores ve una deflación en dólares del 3,3% anual”, mientras que las firmas más precisas proyectan “una inflación en dólares del 3,7% anual”, sostiene Di Stefano.

Cómo se movería el dólar en lo que resta del 2026

El REM de abril mostró una baja en las expectativas de devaluación para lo que resta de 2026. Para mayo, la media de las proyecciones ubicó al tipo de cambio nominal mayorista en $1.410 por dólar, es decir $39 menos que en la encuesta anterior. El sendero previsto para los próximos meses ubica al dólar en $1.437 en junio, $1.460 en julio, $1.500 en agosto, $1.533 en septiembre y $1.579 en octubre, cerrando el año en $1.676.

dolares El dólar podría superar a la inflación en abril del próximo año.

Por qué el dólar se mantiene sin sobresaltos

El analista financiero precisa que la oferta de divisas sostienen el tipo de cambio estable. En ese contexto, afirmó que hay “una gran afluencia de dólares del ingreso de inversiones del RIGI, liquidación de obligaciones negociables más bonos provinciales, y las exportaciones crecientes”. Eso, según el especialista, hace que “luzca difícil una suba importante, al menos hasta el mes de julio”, cuando comienza a descender la liquidación de exportaciones.

Al analizar la cotización actual, Di Stefano considera que hay margen de movimiento hacia arriba. “El tipo de cambio hoy podría estar entre $1.450 y $1.500 y no sería nada grave para la economía", sostiene. E incluso señala que esa suba “alentaría a que muchos exportadores liquiden divisas, se active la recaudación de comercio exterior que viene por debajo del año 2025, y el gobierno lograría más dólares e ingresos fiscales”.

De cara al próximo año, el especialista pone el foco en las elecciones presidenciales como posible punto de inflexión ante un posible salto de la cotización. “Si el resultado electoral es funcional al oficialismo, el color del dólar será verde agua. Y si no es funcional al oficialismo, el color del dólar será verde fosforescente, con más demanda en el mercado", cierra.