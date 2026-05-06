El viceministro de Economía pronosticó que el dólar será cada vez más bajo

El secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación, José Luis Daza defendió el programa económico del Gobierno, ratificó que el Tesoro está “cerca” de salir al mercado de deuda internacional y anticipó que el dólar será más barato en el país.

“No es voluntario. Vamos a tener un problema de sobreoferta de dólares”, planteó el viceministro de Economía, en un encuentro organizado por la calificadora Moody’s.

“ La presión en el país va a ser para que el dólar se aprecie. No es voluntario , no lo controlamos. Es consecuencia del programa económico subyacente que está ocurriendo”, ratificó el funcionario, sobre uno de los temas claves de la discusión financiera y productiva del país.

Domingo Cavallo criticó la política cambiaria del Gobierno

Ayer, por caso, el exministro de Economía Domingo Cavallo analizó el programa impulsado por la gestión de Javier Milei y criticó al Gobierno por su política cambiaria, que explica, según su visión, que el riesgo país no caiga. “Para que siga bajando, tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales, que así como entran, puedan salir”, dijo Cavallo en el canal de Youtube Ahora Play.

domingo cavallo 1200.jpg Domingo Cavallo.

“No tengo nada que comentar”, dijo Daza, ante la consulta de La Nación por los planteos del exministro creador de la Convertibilidad, que tiempo atrás era ponderado por Milei.

En su visión, ese escenario se vincula con la “consolidación fiscal” que impulsó el Gobierno y el creciente flujo de dólares que, según Daza, vendrá por exportaciones e ingresos de capitales. En particular, se refirió al marco generado por el RIGI: “Ya hay aprobados proyectos por US$27.000 millones y en espera casi US$100.000 millones”.

Según Daza, el país tiene "capacidad de generar reservas netas"

También insistió en que el país tiene “capacidad de generar reservas netas” y se refirió a las compras de dólares acumuladas por el BCRA, que superan los US$7300 millones en lo que va de 2026. “Nadie nos creía que íbamos a poder hacerlo”, afirmó Daza, y sostuvo que “la sociedad argentina tiene post traumatic stress disorder” porque “siempre ve que algo puede salir mal”.

“La meta con el FMI es de US$10.000 millones. Nosotros habíamos trazado un escenario megaoptimista de US$17.000 millones, si todo salía bien, y estamos comprando a un ritmo de US$20.000 millones anuales”, completó.

“Si no hiciéramos nada más, la economía argentina de hoy es radicalmente distinta a la de hace tres años. No solo el marco regulatorio de políticas económicas. Hubo un cambio en la sociedad sobre la valoración de los distintos elementos”, dijo Daza.

Daniel González.jfif Daniel González, coordinador de Energía y Minería de la Nación. Claudio Espinoza

También participó del encuentro Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, quien insistió en que “la restricción externa no existe más”, en referencia a la capacidad exportadora de gas, petróleo y minerales que hoy presenta el país.

Luego, Daza enfatizó que el programa de Milei es “lo opuesto” a lo que hizo Macri. “En ese gobierno mantuvieron el déficit por los primeros años, no hicieron el ajuste fiscal y emitieron mucha deuda. Nosotros hemos cerrado el déficit, Toto (por Luis Caputo) y el BCRA hicieron un trabajo extraordinario. Se hizo primero el ajuste fiscal y se postergó la emisión de deuda. Es exactamente lo opuesto a lo que se hizo”, relató.

En ese sentido, defendió la estrategia del Gobierno de no avanzar en colocaciones en el mercado internacional (“estamos cerca”, anticipó) y enfatizó que el Tesoro ya tiene “cerrado” el programa financiero para 2026, con las emisiones de deuda en el mercado local y el acuerdo con organismos internacionales.

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“Hemos podido consolidar el programa financiero de este año, anunciamos en el staff level agreement con el FMI, que incluye el refinanciamiento de todas nuestras obligaciones y lo hace sin pagar tasas muy altas, que es lo que pide hoy el mercado”, dijo Daza, y agregó: “Preferimos que los fundamentals sean transparentes al mundo y eso nos va a permitir salir al mercado a tasas más bajas, que es muy importante para la consolidación fiscal. No queremos pagar tasas que pongan en riesgo la dinámica fiscal de mediano y largo plazo, y la baja de la deuda como porcentaje del PBI”.

“Creemos que los fundamentals de la economía, la dinámica externa y doméstica de deuda ameritan costos financieros más bajos. Se va a empezar a ver en el mercado y ya se está empezando a ver en algunas agencias”, sostuvo. Su planteo hizo referencia al anuncio de la calificadora Fitch, que ayer confirmó que elevaba la nota de la deuda argentina de CCC+ a B-, con “perspectiva estable”. Según Daza, la perspectiva es que alrededor de junio otras calificadoras como Moody’s repliquen ese movimiento.

Por último, Daza afirmó que el Gobierno “está trabajando” para el programa financiero 2027 y sostuvo que no aplicarán medidas expansivas fiscalmente para “estimular” la actividad el año que viene, antes de las elecciones. “Hay un equilibrio robusto. No vamos a estimular la economía artificialmente con trucos fiscales o rebajas de impuestos temporales para ganar una elección. No vamos a abandonar la disciplina fiscal y tampoco la disciplina monetaria. Lo que vamos a hacer es facilitar la continuación de las reformas estructurales y la desregulación de la economía”, concluyó.