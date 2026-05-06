Una invasión de pavos reales provoca caos y destrozos en un pueblo y desata un conflicto entre vecinos

El aumento de la colonia provoca destrozos, suciedad y una disputa entre residentes sobre cómo frenar su crecimiento.

La presencia de los pavos reales se intensificó en los últimos años en el pueblo de Italia afectado por esta situación.

Una invasión de decenas de pavos reales generó caos y destrozos en un pueblo del noreste de Italia y desató un importante conflicto entre vecinos , que se dividen entre quienes exigen medidas para reducir la colonia y quienes defienden su permanencia.

La presencia de estas aves se intensificó en los últimos años hasta alcanzar una población estimada de entre 100 y 120 ejemplares , según cálculos de la policía provincial. Su circulación por calles, jardines y techos comenzó a alterar la dinámica cotidiana del lugar y derivó en reclamos por parte de los habitantes.

En ese contexto, algunos solicitan medidas para reducir la cantidad de animales, mientras que otros manifiestan su rechazo a cualquier intervención que implique su retiro de la zona.

“Comen pan, piadinas, cualquier cosa que les ofrezcan en la calle”, explicó una mujer en declaraciones a la RAI. Otro vecino señaló: “Dejan excrementos por todas partes; los niños no pueden salir al jardín a jugar”.

Los problemas que generan los pavos reales en el pueblo

Un residente describió uno de los problemas principales que genera la presencia de los pavos reales. “Me levanto a las 4:50 de la mañana, pero no puedo dormir porque los oigo gritar sin parar día y noche”, se quejó.

Pavo real 3 Algunos vecinos solicitan medidas para reducir la cantidad de pavos reales y otros manifiestan su rechazo a cualquier intervención.

“Tenemos que encontrar una solución porque, además de los daños que le han hecho a mi tejado, ahora también tengo que lidiar con todos sus excrementos: ¿podemos vivir así?”, planteó.

Las dificultades para descansar por los graznidos se producen especialmente durante la noche y en época de apareamiento. También se registraron incidentes de tránsito vinculados a la circulación de los animales en la vía pública.

Cómo creció la colonia de pavos reales

La presencia de pavos reales en la zona se remonta al menos a 12 años. En 2014, se estimaban unos diez ejemplares concentrados principalmente en un pinar cercano a una antigua colonia militar.

Con el paso del tiempo, la población se expandió hacia áreas urbanas. Durante el confinamiento por covid-19 de 2020, los animales comenzaron a ocupar calles y espacios residenciales, donde actualmente se desplazan con frecuencia y utilizan árboles y techos como lugares de descanso.

Qué medidas analizan tomar las autoridades

Ante el crecimiento de la población, el municipio instaló carteles para desalentar la alimentación de los pavos reales y reducir su permanencia en zonas habitadas. Además, proyecta la realización de un censo para determinar la cantidad exacta de ejemplares.

“Nuestro objetivo es realizar un censo e iniciar conversaciones con los ciudadanos y las asociaciones de defensa de los derechos de los animales para encontrar una solución”, declaró a Tg1 Francesca Impelizzeri, concejala de derechos de los animales.

Pavo real 2 Además de provocar daños estructurales, los pavos reales hasta causaron accidentes de tránsito.

Entre las alternativas en evaluación aparece la reubicación parcial de la colonia. El zoológico Safari Ravenna manifestó su disposición a recibir 20 pavos reales, distribuidos en 15 machos y 5 hembras, en un sector peatonal del predio.

Pero para avanzar con esa opción se requiere la captura de los animales, la colocación de microchips para su seguimiento y la coordinación con las autoridades locales.