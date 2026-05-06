Vuelve el viento fuerte a Neuquén: ¿A cuánto llegarán las ráfagas más intensas?

La ciudad de Neuquén tendrá ráfagas que volverán a sentirse con fuerza y condicionarán gran parte del día en todo el Alto Valle.

El viento volverá a ser el gran protagonista en la ciudad de Neuquén, en una jornada donde las ráfagas irán en aumento y condicionarán tanto las actividades al aire libre como el tránsito en distintos sectores.

De acuerdo con los pronósticos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este miércoles se presentará con cielo entre parcialmente nublado e inestable , temperaturas frescas y un incremento sostenido del viento con el correr de las horas. La mínima se ubicará cerca de los 5°C y la máxima alcanzará los 16°C, en un contexto otoñal típico para el Alto Valle.

El dato más relevante estará en la intensidad del viento. Durante la mañana se mantendrá en niveles moderados, pero a partir de la tarde comenzará a intensificarse, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Hacia la noche se espera el momento más crítico, con picos que podrían rondar o incluso superar los 70 km/h en la capital neuquina y zonas aledañas.

Además, no se descarta la caída de ramas o el desplazamiento de objetos livianos, especialmente en barrios con arbolado añejo o en sectores donde el viento impacta con mayor fuerza, como la meseta, por lo que se recomienda no estar en plazas o refugiarse bajo árboles o carteles de gran tamaño.

AIC pronóstico Neuquén 06-05

En ese sentido, desde los organismos meteorológicos recomiendan tomar precauciones básicas, como asegurar elementos en patios y balcones, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad y conducir con especial atención.

El viento seguirá durante la semana

Las condiciones inestables continuarán en los próximos días. Para el jueves se espera que la temperatura comience a descender paulatinamente. La mínima descenderá a los 0 grados y la máxima solo ascenderá a los 14 grados.

El viento estará presente durante toda la jornada. La velocidad constante será de 44 km/h, pero las ráfagas oscilarán entre los 63 km/h durante el día y por la noche aumentará a 72 km/h.

No obstante, durante toda la jornada el cielo estará mayormente despejado y sin probabilidad de precipitaciones.

AIC pronóstico Neuquén 07-05

Para finalizar la semana, la AIC pronostica que el viernes la temperatura continuará descendiendo. La temperatura mínima será de -2 grados, mientras que la máxima ascenderá 11 grados.

Este día, el viento también será protagonista durante toda la jornada. La velocidad constante será de 57 km/h, pero las ráfagas alcanzarán los 74 km/h durante el día y para la noche disminuirá levemente hasta los 52 km/h.

Durante toda la jornada el cielo estará mayormente cubierto, pero sin precipitaciones.

AIC pronóstico Neuquén 08-05

Recomendaciones por el viento

Ante este escenario adverso, los organismos realizaron una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a los vecinos mantenerse informados por los canales oficiales, dado que las condiciones pueden modificarse. Por consultas ante inconvenientes, se pueden comunicar al 147.