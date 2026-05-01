Alerta naranja por tormentas con lluvias de 110 mm y vientos que superarán los 90 km/h

El SMN advirtió que en distintas zonas habrá un marcado descenso de temperaturas, con heladas. En qué zonas impactará la alerta.

El inicio del fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajador que se celebra este viernes 1° de mayo, está marcado por una gran inestabilidad meteorológica en gran parte del país. Ya se advirtió la presencia de fuertes fenómenos en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por fuertes tormentas, que estarán acompañadlas por lluvias intensas y vientos en varias provincias del país.

Según precisó el organismo, las alertas estarán vigentes durante todo este viernes y estarán acompañadas de un marcado descenso de temperaturas, con heladas en algunos sectores.

Alerta por fuertes tormentas y hasta 110 mm de lluvia

-Alerta naranja:

Una de las alertas que confirmó el SMN alcanza el nivel naranja y advierte que se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

"Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma localizada", destacaron. Esta alerta alcanzará a zonas de la provincia de Corrientes.

-Alerta amarilla:

Asimismo, rige otra alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm. También indicaron que es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica y principalmente, abundante caída de agua en cortos periodos.

El SMN confirmó que rige esta alerta en las provincias de Chacho, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.

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Alerta por vientos que superarán los 90 km/h

El SMN también emitió otra alerta amarilla por fuertes vientos. "En el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente", indicó.

Esta alerta afectará durante este viernes varias zonas de Neuquén.

En paralelo, confirmaron que hay una alerta amarilla por viento zonda en localidades de la provincia de Mendoza, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.

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Asimismo, destacaron que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Heladas, vientos de 100 km/h y el impacto de una fuerte nevada en la Patagonia

Una masa de aire frío avanza sobre el país y provocará un marcado descenso de las temperaturas, con heladas extendidas en varias regiones. El fenómeno llega acompañado de viento intenso y lluvias muy localizadas, pero se advierte sobre una fuerte nevada que impactará en una localidad patagónica.

A partir del sábado, se producirá un descenso generalizado. En el centro, las mínimas oscilarán entre 8 °C y 12 °C, mientras que en la Patagonia se ubicarán entre -4 °C y 4 °C, lo que favorecerá la aparición de heladas de moderada a fuerte intensidad.

nieve Varias localidades registran por estas horas temperaturas que no alcanzan los 5°C.

En paralelo al descenso térmico, la Patagonia enfrentará varios días con viento intenso, producto de un fuerte gradiente de presión. En sectores de Chubut, las ráfagas podrían superar los 100 km/h, generando condiciones adversas para la circulación.

El fenómeno más relevante se concentra en el extremo sur. En Ushuaia, se espera un escenario propicio para nevadas persistentes, con temperaturas muy bajas y acumulados que podrían ser importantes hacia el feriado del 1 de mayo.

"Es altamente probable que Ushuaia tenga condiciones de nieve extendiéndose al viernes 1 de mayo, recién mejorando hacia la noche. Es posible también que el acumulado de nieve resulte relevante en esa zona", advirtieron desde Meteored.

En otras localidades patagónicas, como Río Gallegos, Bariloche o Comodoro Rivadavia, el frío se hará sentir con máximas bajas y fuerte presencia de viento.