La grave denuncia contra el doble femicida Pablo Laurta: el peligro desde la cárcel

Se encuentra detenido desde hace varios meses por haber asesinado a su expareja, su exsuegra y a un taxista, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado.

En octubre del 2025, un brutal doble femicidio conmocionó a todo el país. Pablo Laurta es el principal sospechoso de asesinar brutalmente a su expareja y su exsuegra en la provincia de Córdoba. Por el caso, se encuentra preso en un penal de Entre Ríos y desde allí, según denuncia la familia de la víctima, envía mensajes amenazantes.

Este jueves el hombre fue denunciado por mandar amenazas- desde la cárcel de Gualeguaychú- a familiares de su expareja, según informó Marina Romano, abogada de la familia de las víctimas. Laurta, quien se encuentra alojado en una celda de máxima seguridad, envió mensajes intimidatorios a varios familiares de su exfamilia política.

En diálogo con El Doce, Romano contó que la fiscalía la notificó sobre la denuncia por las amenazas . "Mi clienta tomó conocimiento de que él está enviando mensajes increíblemente desde el penal y fue confirmado hoy cuando la fiscalía la llamó para ponerla en conocimiento de que se efectuó una denuncia", explicó.

Entre los mensajes que el acusado envió, se conocieron algunos como: "Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy", "Tarde o temprano se sabrá la verdad", son algunas de las frases que recibieron los allegados.

Pablo Laurta

"Ella está muy alarmada y tiene miedo"

Las amenazas fueron dirigidas al entorno de Laura Giardina, hermana de una de las víctimas, lo cual generó una profunda preocupación en la familia. En este marco, el impacto de los mensajes fue calificado por la abogada como una "verdadera burla del sistema", describiendo el temor de la familia frente a lo que consideran un exceso de permisividad hacia el acusado.

"Ella está muy alarmada y tiene miedo", afirmó Romano. Y agregó: "Es una sensación de injusticia terrible que él pueda tener semejante libertad.Un asesino, una persona tan macabra que pueda hacer esto desde una cárcel".

Femicidio. Córdoba

En esta línea, indicó que pedirán medidas urgentes para frenar cualquier tipo de contacto de Laurta con el entorno de las víctimas y garantizar la seguridad de la familia,que aún intentan reconstruir sus vidas después de la tragedia.

En el caso del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre e hija de 26 y 54 años, respectivamente, Pablo Laurta está imputado por los delitos de: homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

El tercer crimen por el que está acusado Pablo Laurta: el homicidio de un remisero

La noche del 8 de octubre del año pasado, el remisero Martín Palacio avisó que tenía un "traslado ejecutivo"hacia Córdoba con su Toyota Corolla blanco de techo negro. Desde ese momento, perdió contacto con su familia.

Poco después de la medianoche, su teléfono se apagó y, horas más tarde,el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

Pablo laurta Martín Palacio remisero

Se cree que Laurta fue el último pasajero de Palacio y que lo asesinó de un disparo en la cabeza y lo descuartizó, para luego distribuir sus restos en bolsas de basura en diferentes zonas de la provincia.

Según los investigadores, el acusado habría asesinado primero a las dos mujeres en una vivienda donde se produjo el ataque inicial. Después tomó a su hijo y escapó en un remís con intenciones de alejarse e incluso abandonar la provincia. En medio de esa fuga también habría matado al chofer del auto. Finalmente, tras un operativo cerrojo y una intensa búsqueda, fue capturado por la Policía en Entre Ríos. El niño fue encontrado sano y salvo y quedó bajo protección familiar.