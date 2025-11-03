Dictan prisión preventiva para Pablo Laurta por el doble femicidio de Córdoba

El acusado seguirá detenido en Cruz del Eje mientras avanza la investigación. Luna había denunciado a su expareja por violencia y contaba con botón antipánico.

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Pablo Laurta , acusado del doble femicidio de Luna Giardina (26) y su madre, Mariel Zamudio (54) . La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno , a cargo del fiscal Gerardo Reyes , quien consideró que existen pruebas suficientes para sostener la acusación y que la libertad del imputado podría implicar riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso.

Laurta, de 39 años, permanecerá alojado en la cárcel de Cruz del Eje , donde se encuentra desde su detención el 12 de octubre. La resolución del Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial ratifica la continuidad del proceso en su contra, mientras se completa la etapa de instrucción que antecede al juicio oral.

De acuerdo con la imputación, el acusado es considerado el presunto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en perjuicio de su expareja, Luna Giardina. Además, enfrenta cargos por homicidio calificado por alevosía y violencia de género contra Mariel Zamudio, madre de Luna, y por violación de domicilio .

Las figuras imputadas son de las más graves que contempla el Código Penal argentino. Si es hallado culpable, Laurta podría recibir prisión perpetua. Según fuentes judiciales, el expediente incluye declaraciones de testigos, pericias balísticas, análisis de comunicaciones y registros de las cámaras de seguridad que habrían captado parte de la huida del acusado.

Pablo Laurta en la Cárcel de Cruz del Eje (4)

“Los elementos reunidos hasta el momento permiten sostener la acusación y continuar con la detención. Se trata de un hecho de extrema violencia y con un contexto de violencia de género previo”, detallaron voceros del MPF.

El crimen que conmocionó a Córdoba

El doble femicidio ocurrió el 8 de octubre pasado en una vivienda del barrio de la capital cordobesa donde vivían Luna y su madre. Según la investigación, Laurta ingresó armado al domicilio y disparó a quemarropa contra ambas mujeres, provocándoles la muerte en el acto. Luego escapó del lugar con el hijo que tenía con Luna, un niño de cinco años.

La fuga duró cuatro días. Fue finalmente detenido en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, a unos 700 kilómetros del lugar del crimen. El pequeño fue hallado en buen estado de salud y puesto bajo resguardo familiar.

El fiscal Reyes ordenó en ese momento la detención inmediata de Laurta y su traslado a Córdoba, donde fue imputado por el doble femicidio.

Pablo Laurta en la Cárcel de Cruz del Eje

Antecedentes de violencia y denuncias previas

La historia entre Luna y Pablo Laurta estaba marcada por años de violencia y amenazas. Según confirmaron fuentes judiciales, Luna había radicado varias denuncias por agresiones físicas y psicológicas. Contaba con una orden de restricción perimetral y un botón antipánico, medidas que no alcanzaron para protegerla.

“Ella hizo todo lo que debía hacer. Denunció, pidió ayuda, pero el sistema no la protegió. La justicia llegó tarde, como pasa tantas veces”, lamentó una amiga de la víctima durante una movilización organizada por colectivos feministas en el centro de Córdoba.

Desde la organización Ni Una Menos Córdoba, una de sus voceras expresó que el caso “es otro recordatorio de que las herramientas de prevención no son efectivas si no hay seguimiento ni control”. Y agregó: “Luna y su mamá murieron porque el Estado no logró garantizar su seguridad, pese a las señales claras de peligro”.

laurta gualeguaychu cordoba

Investigación y próximos pasos

La causa continúa en etapa de instrucción judicial, con medidas probatorias en curso y análisis periciales que podrían ser claves para el juicio. El fiscal Reyes confirmó que se avanza en la recopilación de informes forenses, análisis telefónicos y declaraciones complementarias del entorno de las víctimas.

“Estamos trabajando con una perspectiva de género, atendiendo especialmente a la situación del niño, que perdió a su madre y a su abuela en circunstancias trágicas”, señalaron desde la fiscalía.

Mientras tanto, Laurta seguirá detenido en el penal de Cruz del Eje. La defensa del imputado no ha solicitado su excarcelación y por ahora no hay fecha definida para la elevación a juicio.