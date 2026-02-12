Extendieron la prisión preventiva de Pablo Laurta por el homicidio del remisero Martín Palacio

El acusado fue llevado desde Córdoba a Concordia luego de que se venza el plazo por el homicidio del chofer.

Pablo Laurta fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia tras cumplir el plazo de 120 días de prisión preventiva por ser el presunto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

Según información de medios locales a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el ciudadano uruguayo es investigado en Entre Ríos por el homicidio del chofer Martín Sebastián Palacio y fue trasladado en medio de un fuerte operativo policial en la sede de la Jefatura Departamental de Concordia.

“La Justicia no investigó el secuestro y los abusos a mi hijo”, expresó ante la prensa en la ciudad entrerriana de Concordia, mientras que al alejarse indicó: “Quiero que se sepa la verdad”.

El traslado de Laurta se llevó a cabo el miércoles desde Córdoba y ahora permanecerá alojado en la Jefatura Departamental Concordia hasta que se realice la audiencia ante el Juzgado de Garantías N° 4 donde la Fiscalía pedirá que la prisión preventiva se prorrogue por otro período más, al fundamentar un peligro de fuga.

El homicidio del remisero

En tanto, se indicó que, en relación al homicidio de Palacio, a quien Laurta contactó, encargó el viaje y luego asesinó y desmembró para robarle el auto, se informó que la investigación está concluida y la Fiscalía solicitaría la remisión a juicio.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la noche del 7 de octubre del año pasado, Palacio se encontró con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia, donde le pagó un millón y medio de pesos por un traslado hasta la ciudad de Córdoba.

Según los investigadores, los dos hombres ya se conocían de antemano e, incluso, trascendió que el asesino había contratado los servicios de Palacio en otras ocasiones. Luego, habría asesinado al remisero y escondió parte del cuerpo en la localidad entrerriana de Estación Yeruá para continuar solo hacia Córdoba, al mando de un Toyota Corolla que era de la víctima.

Al día siguiente, Laurta asesinó a su ex pareja y ex suegra

Por otro lado, se sigue tramitando en Córdoba, la causa por el doble femicidio de la ex pareja de Laurta, Luna Giardina, y de la madre de la mujer Mariel Zamudio, que ya fue remitida a juicio y por la que podría ser condenado a la pena máxima.

El doble femicidio ocurrió el 8 de octubre pasado en una vivienda del barrio de la capital cordobesa donde vivían Luna y su madre. Según la investigación, Laurta ingresó armado al domicilio y disparó a quemarropa contra ambas mujeres, provocándoles la muerte en el acto. Luego escapó del lugar con el hijo que tenía con Luna, un niño de cinco años.

La fuga duró cuatro días. Fue finalmente detenido en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, a unos 700 kilómetros del lugar del crimen. El pequeño fue hallado en buen estado de salud y puesto bajo resguardo familiar.

El fiscal Reyes ordenó en ese momento la detención inmediata de Laurta y su traslado a Córdoba, donde fue imputado por el doble femicidio.