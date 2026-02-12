Sorpresa por un therian de 38 años que vive como un mono: trepa arboles y come bananas

En medio de la polémica que hay por la aparición de los therian, apareció un hombre que dice identificarse como mono desde chiquito. Las imágenes se viralizaron.

Un participante de 38 años se presentó como therian y llamó la atención en plena concentración.

Tal como viene sucediendo en distintos espacios públicos de distintas partes de Argentina, una conocida plaza se llenó de jóvenes con máscaras de animales. Se identifican como Therians , personas que aseguran sentir una conexión profunda con un animal y que en ciertos momentos de su vida cotidiana, adoptan gestos o estéticas vinculadas a esa identidad. Pero para sorpresa de muchos, este fenómeno que se creía solo de adolescentes, llegó a adultos.

Un concurrido encuentro se desarrolló en la Plaza Independencia de Montevideo, que reunió a alrededor de un centenar de participantes, en su mayoría adolescentes. La iniciativa surgió tras la propuesta de una joven llamada Manuela, quien decidió replicar en Uruguay una movida que ya circulaba en otros países.

La imágenes fueron publicadas a través de TikTok, con la idea de convocar a interesados y el mensaje se difundió con rapidez. Días después, la convocatoria se concretó en pleno centro de la capital.

El fenómeno no es solo adolescente: tiene 38 años y se identifica como mono

Durante este encuentro - aunque no era el único - generó gran repercusión y polémica la presencia de Germán, un hombre de 38 años identificado como mono. Para sorpresa de muchos, comenzó a trepar un árbol al igual que el animal con el que se siente identificado. El video se viralizó en cuestión de horas y desató una nueva polémica alrededor de esta nueva tendencia.

Una vez arriba de la palmera, el hombre golpeó su pecho con las manos, simulando el comportamiento de un gorila.

“¿Hace cuánto te diste cuenta de que eras un mono?“, le preguntó el entrevistador. “Desde muy chico, comía mucha banana, plátano y me gusta trepar, ser mono. Tengo mis compañeros que son monos también”, explicó Germán. Además, confesó que practica “todos los días” su papel de therian.

Otro de los jóvenes que se identificaba también como un mono, reveló que tenía “cinco años” como este animal. Luego, comentó que suelen juntarse en una plaza específica para vivir esta experiencia. “Hacemos juntadas de los monos, hacemos videos”, indicó.

Sorpresa por un therian de 38 años que vive como un mono - trepa arboles y come bananas

Qué significa ser “therian”

El término therian alude a personas que manifiestan una identificación interna con un animal, ya sea en el plano espiritual, simbólico o emocional. Algunos participantes explicaron que durante la mayor parte del día llevan una vida habitual, sin elementos distintivos, y reservan la vestimenta para encuentros o espacios de recreación.

Francesca, una de las jóvenes presentes, señaló que su familia tomó con naturalidad su decisión. Según explicó, se considera una persona común en su comportamiento diario, aunque afirma sentir una conexión espiritual con un animal. Otro adolescente relató que se identifica con el mono y vinculó esa elección con recuerdos de la infancia y preferencias personales.

Los therians llegaron a Uruguay Jóvenes con máscaras se reunieron para expresar su identidad therian en una plaza céntrica.

Varios participantes remarcaron que no buscan imitar todas las conductas propias del reino animal. Señalaron que la práctica se limita a lo estético o simbólico y que respetan las normas sociales. La utilización de máscaras y colas forma parte de un código compartido dentro de la comunidad.

Categorías y matices dentro del movimiento

Durante la reunión surgieron distintas definiciones internas. Algunos hablaron de niveles o categorías. Una de ellas, conocida como “otra pata”, refiere a quienes usan accesorios por moda o estética. Otra categoría, denominada “otro corazón”, incluye a quienes expresan una identificación espiritual con un animal determinado. Finalmente, quienes se consideran plenamente therians sostienen que su vínculo es integral y permanente.

Una adolescente explicó que es “politherian”, es decir, que se identifica con más de un animal. Según su mirada, esta conexión no se elige como una preferencia pasajera sino que forma parte de la identidad personal. Insistió en que el fenómeno no debe asociarse con problemas de salud mental y defendió la legitimidad de la experiencia.

therians

Otro joven contó que se identifica como perro por rasgos de personalidad que asocia con ese animal, como la lealtad y la fidelidad. Estas descripciones muestran que el movimiento combina elementos simbólicos, emocionales y estéticos.

Redes sociales y debate público

El fenómeno se expandió a partir de plataformas digitales. TikTok funcionó como disparador para la convocatoria en Montevideo y permitió que adolescentes de distintos barrios se encontraran en un mismo espacio. El evento atrajo también a curiosos que observaron las actividades, que incluyeron saltos y demostraciones físicas inspiradas en movimientos animales.

La aparición de los therians, más allá de los años, en un espacio público generó comentarios en redes sociales. Incluso el senador opositor Sebastián Da Silva aludió al tema en la red X con un mensaje irónico. Su publicación amplificó la discusión y dio mayor visibilidad al encuentro.