¿La moda therian desembarca en Neuquén y el Alto Valle? Qué dicen las redes sociales de las juntadas en plazas

Convocatorias en Roca, Neuquén, Zapala, Cutral Co y Plottier copan las redes. No hay referentes visibles y crece el misterio sobre la verdad del fenómeno.

Crece el fenómeno therians, personas que se identifica con un animal no humano.

En cuestión de días, las redes sociales del Alto Valle y la provincia de Neuquén se llenaron de publicaciones sobre “juntadas therian ” , un fenómeno que se hizo viral . Flyers coloridos, horarios definidos en plazas céntricas como punto de encuentro comenzaron a repetirse en Instagram y TikTok. El nivel de las publicaciones es de una intensidad que muchos describen como “invasiva” y hasta sospechosa .

¿Se trata de una nueva tendencia juvenil que llegó a Neuquén o de una movida viral amplificada por el algoritmo, o incluso por bromas organizadas? Por ahora nadie sabe la respuesta, más allá de que la única convocagtoria con "voceros" de manera reciente fue este último martes a las 18 en la paza San Martín de General Roca. Después, aparecieron otras publicaciones.

Las placas difundidas muestran fechas y horarios concretos. En Neuquén capital la “ Mega Juntada Therian” en Plaza de las Banderas , fue anunciada para el sábado 28 de febrero a las 18. ¿Será verdad o es un mito urbano de redes o bromas?

Therian Rincón de los Sauces

En Rincón de los Sauces, se difundió un encuentro en plaza de las banderas, el 24 de marzo (justo en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia) a las 20. Parece una fecha demasiado lejana en una país donde en dos días pasan cosas de suma importancia.

Fenómeno therian: ¿Convocatorias o fake?

En Cutral Co, la juntada en Plaza San Martín, el jueves 19 a las 19. En Plottier la convocatoria en Plaza San Martín, será para el 14 de febrero desde las 18. En Zapala, el anuncio fue para este último martes a las 18 en la Plaza de los Próceres. No se conocieron fotos de ese encuentro.

En Zapala, la difusión fue especialmente llamativa. El mensaje, publicado de manera anónima y luego republicado tras ser retirado, plantea la intención de realizar “la reunión más grande de therians” en la ciudad. Incluso menciona la disponibilidad de unos 50 trajes para quienes quieran participar.

No se detallan actividades específicas ni hay una organización formal identificada. Tampoco se informó si existe autorización municipal para el uso del espacio público.

Therian Plottier

El término se utiliza para describir a personas que expresan una identificación personal, espiritual o simbólica con animales no humanos. En redes, suele vincularse con jóvenes que usan máscaras de lobo, zorro o gato, colas de peluche y consignas como “aullamos a la luna” o “marcamos territorio”.

Es un fenómeno que ya circulaba en comunidades digitales, pero en la región comenzó a ganar visibilidad recién ahora.

Lo que más desconcierta es la ausencia de voces locales que se identifiquen públicamente como parte del movimiento. No hay entrevistas, referentes ni agrupaciones reconocidas en Neuquén o Río Negro.

Sin embargo, el contenido aparece de forma reiterada en los feeds. Videos, hashtags y cuentas nuevas replican la temática como si se hubiese activado un efecto dominó digital.

Therian Neuquén

Algunos sostienen que es una expresión adolescente de búsqueda de identidad y pertenencia. Otros creen que se trata de una broma viral que encontró eco y se expandió. También hay quienes, en medio de un contexto institucional y político complejo en el país, consideran sugestivo que una tendencia tan particular haya irrumpido con tanta fuerza y desplazado otros temas del debate digital.

Hasta ahora, no hay pruebas que respalden teorías de operación organizada. En la audiencia de TikTok, un contenido llamativo puede multiplicarse en horas.

¿Moda pasajera o nuevo nicho adolescente?

Por el momento, las juntadas anunciadas son el único dato concreto. Resta saber si efectivamente tendrán convocatoria masiva o si quedarán en el plano virtual. Lo cierto es que la palabra “therian” ya se instaló en la conversación regional.

Y como tantas tendencias que nacen en redes, su futuro es incierto. Puede diluirse en semanas o consolidarse como un pequeño circuito de encuentros juveniles. Entre la curiosidad, la sorpresa y el debate, Neuquén empieza a vivir un fenómeno que se hizo viral, lleno de preguntas y misterio.