Por qué unas gotas de vinagre al freírlo, hace que salga perfecto el huevo frito: cómo usarlo

Sumar este ácido a la preparación genera diversos efectos positivos sin alterar su sabor. Cuál es la forma correcta de utilizarlo.

El huevo frito es una de las opciones más elegidas a la hora de sumar un acompañante a las hamburguesas, milanesas, papas fritas o comidas similares. Y para su cocción, una técnica se está haciendo cada vez más popular entre cocineros y especialistas en gastronomía. Se trata de agregarle unas gotas de vinagre a la preparación.

El procedimiento, que se aplica durante la cocción en sartén, permite obtener claras compactas y una yema cremosa, sin modificar el sabor del alimento. Este secreto culinario tiene una base científica que influye en la forma y la textura.

Los efectos se deben puntualmente a la química alimentaria . El vinagre es un ácido y, al hacer contacto con la superficie del huevo, genera un e fecto denominado “desnaturalización”, que favorece a una coagulación más rápida y uniforme de las proteínas. El resultado es que la clara tiende a mantener una forma más compacta en lugar de extenderse y dispersarse por la sartén.

Otro efecto visual es que evita que se vea muy desparramado. Cuando se rompe un huevo sobre una sartén caliente, la clara líquida puede fluir y formar bordes irregulares. Una pequeña cantidad de vinagre en el aceite o vertida sobre el huevo antes de que la clara haya cuajado acelera la coagulación en los bordes, manteniéndolos más unidos y logrando un contorno limpio.

En cuanto a la textura, al favorecer una coagulación más rápida y homogénea, el vinagre puede producir una clara más tersa y uniforme, evitando zonas extremadamente delgadas o “crocantes” por la sobre-cocción. En su justa medida, no altera perceptiblemente el sabor.

Sobre la cantidad ideal de vinagre, no es necesario agregar mucho para tener los resultados buscados; alcanza con una cucharadita por huevo. Funciona perfectamente añadiéndolo al romperlo o vertiendo una pequeña cantidad en el aceite caliente. En cambio, el exceso de ácido puede alterar el gusto y afectar la textura, haciéndola demasiado firme.

La forma más saludable de cocinar un huevo frito

Al momento de cocinar huevos fritos, una de las opciones más saludables es usar una sartén antiadherente y una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra, aproximadamente una cucharadita por huevo. Se recomienda evitar frituras profundas o con exceso de grasas saturadas, como grandes cantidades de manteca. En ese contexto, se puede freír con muy poca cantidad de aceite y terminar tapando la sartén por uno o dos minutos, haciendo que el vapor cocine la superficie de la clara.

Otro tips es cocinarlos a fuego medio-bajo. Temperaturas demasiado altas generan compuestos indeseables y queman la grasa, además de endurecer excesivamente la proteína. El fuego medio-bajo ayuda a que la clara se cocine uniformemente sin sobrecocer la yema.

Los beneficios de sumar huevo a la dieta

