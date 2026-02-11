El nuevo kit Starlink Mini X ya se vende en Argentina: cuánto sale y dónde comprarlo

Con este lanzamiento, Starlink gana terreno en Argentina, donde cada vez más usuarios lo eligen por su practicidad y accesibilidad económica.

El Starlink Mini X es ideal para personas que viven en zonas rurales y no tienen acceso a fibra óptica.

El Starlink Mini X ya se vende en la Argentina y marca un nuevo paso en la expansión de la internet satelital de alta velocidad. El kit es ideal para aquellas personas llamadas nómades digitales, que no tienen establecido un lugar fijo de residencia, habitantes rurales y trabajadores remotos que necesitan internet y no tienen acceso a fibra óptica .

Este lanzamiento responde a la creciente demanda de conectividad ultra portátil , especialmente en un país donde las zonas rurales y suburbanas suelen carecer de acceso a fibra óptica. SpaceX, a través de Starlink, acelera así su expansión local con un modelo optimizado para las particularidades geográficas argentinas.

Características técnicas del kit Starlink Mini X

El Starlink Mini X tiene unas dimensiones de 29,8 x 3,8 x 25,9 cm y un peso de 1,53 kg, lo que facilita su transporte en mochilas y su uso en movimiento. Incluye una antena compacta omnidireccional y un router WiFi integrado con tecnología 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), banda dual 3x3 MU-MIMO y un puerto LAN Ethernet con enchufe de bloqueo.

La cobertura WiFi abarca hasta 112 m², ideal para hogares pequeños o vehículos. Su consumo energético oscila entre 25 y 40 W, un 60% menor que modelos previos, y la configuración se realiza en minutos mediante la aplicación Starlink, que permite la alineación automática de fase.

starlink-mini También puede ser útil como conexión de respaldo ante cortes de energía o fallas de Internet fijo, garantizando continuidad en tareas críticas.

El kit incluye pie, adaptador de tubo, soporte plano, cable de alimentación de 15 m y fuente. Soporta velocidades de descarga de 30 a 100 Mbps, subida de 5 a 25 Mbps y latencias bajas de 23 a 60 ms en condiciones óptimas. El Mini X permite streaming en 1080p, videollamadas y gaming ligero sin interrupciones, con buena resistencia a climas moderados gracias a su diseño aerodinámico.

Cuánto sale el nuevo kit de Starlink y dónde comprarlo

El kit desembarcó en el país con comercialización a través de Cetrogar, que lo ofrece desde este miércoles a $299.999 y con financiación en hasta tres cuotas sin interés. El dispositivo, que integra por primera vez un router inalámbrico en la línea Mini, llega inicialmente a la tienda online de la cadena y luego a locales físicos, en un lanzamiento que posiciona al mercado argentino como el primero en recibir esta versión del equipo.

También desde este miércoles comenzó la venta online en la cadena de supermercados La Anónima. Allí se vende a $299.000. Se puede financiar asta 6 cuotas sin interés con tarjetas y hay descuento abonando en efectivo.

Si se compara con el precio del Mini en Frávega ($249.999), el Mini X justifica el sobreprecio por el router integrado. Los planes mensuales se contratan aparte: Residencial Lite ronda los $38.000 y el servicio Itinerante parte desde $87.500.

Fortalezas y debilidades del nuevo kit de Starlink

La principal fortaleza del Mini X es su portabilidad extrema, ideal para su uso en movimiento o en sitios remotos sin necesidad de instalaciones complejas. El router integrado simplifica notablemente el setup y reduce la cantidad de cables, lo que lo convierte en la solución preferida para nómades digitales.

Su bajo consumo energético lo hace viable para alimentar con baterías portátiles o paneles solares, algo fundamental para estancias patagónicas o camionetas camper. La aplicación de Starlink ofrece monitoreo en tiempo real de señal y obstrucciones, facilitando el uso en todo momento.

Entre las desventajas, el Mini X ofrece velocidades máximas inferiores a los kits fijos, lo que puede limitar el streaming 4K o descargas de gran tamaño. La cobertura WiFi puede resultar insuficiente en casas grandes y un solo puerto LAN limita las conexiones cableadas.

Además, la señal es más sensible a lluvias intensas, nieve o follaje denso que en modelos de antena grande, y en zonas urbanas congestionadas la red satelital puede saturarse. El soporte al cliente se gestiona únicamente por tickets en la aplicación, con respuestas lentas según reportan usuarios argentinos, y la garantía es estándar de 12 meses sin opción extendida.

Comparación con Starlink Mini

El Mini X representa una evolución respecto al Mini original al incorporar un router WiFi dedicado, reemplazando la dependencia de la antena para conectividad inalámbrica. Mantiene un tamaño similar (el Mini pesa poco más de 1 kg) pero mejora la estabilidad en configuraciones móviles gracias al puerto LAN bloqueable.

Ambos kits consumen entre 25 y 40 W y cubren alrededor de 112 m², pero el X ofrece WiFi 5 banda dual frente al WiFi básico del Mini. El precio del Mini X asciende a $299.999 por el router incluido, frente a los $249.999 que costaba el Mini simple, que ya no se vende por separado oficialmente.

Starlink Mini La antena de Starlink Mini con el soporte para el auto. Mercado Libre

El Mini X resulta perfecto para nómades digitales, habitantes de zonas rurales y trabajadores móviles sin acceso a fibra óptica. Agricultores pueden monitorear campos y familias disfrutar en sus vacaciones de un streaming básico. Sin embargo, no es recomendable para familias numerosas que requieran streaming 4K constante o jugadores competitivos, ya que está pensado para uno a cinco dispositivos en superficies de hasta 100 m².